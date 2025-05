Mérséklődött több alapvető termék ára, tovább csökkenhet az infláció

A kormány május 19-től újabb árréscsökkentést vezet be: ezúttal a háztartási cikkeket érinti az intézkedés, 30 termékkategóriában, köztük mosóporra, tusfürdőre és mosogatószerre is kiterjed. Az előzetes becslések szerint ez 16–18 százalékos további árcsökkenést jelenthet, és a hatása akár 0,4 százalékponttal is visszafoghatja az inflációt.