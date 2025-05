Méretet ugorhatnak a vállalatok, kinyílik az export kapuja a kkv-knak is

A vállalatok fejlődését, méretugrását segítő programokra van szükség, azért, hogy a nem megfelelően működő cégek is elérjenek egy olyan pontra, ahol ők is be tudnak csatlakozni az exporttevékenységbe – fejtette ki a Lukács Zsuzsanna, a Nemzetgazdasági Minisztérium vállalkozások védelméért felelős helyettes államtitkára a Figyelő Kicsik, közepesek, erősek című kkv-konferenciáján a budapesti Novotel szállodában a Vg.hu oldalán megjelent tudósítás szerint.

Méretugrás és exporttevékenység: a kormán segíti a kkv-kat

Fotó: 123rf.com

Középvállalatok: exporttevékenység, megérdemlik a figyelmet

A helyettes államtitkár kitért rá, hogy jelenleg mintegy 890 ezer olyan vállalkozás van Magyarországon, amely legalább 1 főt foglalkoztat, ugyanakkor mindössze 40 ezer olyan cég van, amely 10 fő feletti foglalkoztatottal rendelkezik. Hangsúlyozta, szűk az a kör, amelyet a hitelprogramok és a kormányzati uniós támogatások érdemben el tudnak érni. Emiatt sok vád éri a pénzintézeteket, hogy a kicsiket nem finanszírozzák, illetve nem lehet őket hagyományos eszközökkel elérni.

A méretkategória növekedésével együtt jár a termelékenység növedése, ám a 10 fő alatti cégek termelékenysége a nagyvállalatok termelékenységének mindössze 40 százaléka.

A helyettes államtitkár szerint a kormány támogatja a vállalatok méretugrását a Demján Sándor Programon keresztül.

Lukács Zsuzsanna szerint a vállalatok gazdasági hangulata nagyon vegyes, a cégek fele ítéli meg kedvezően a gazdasági helyzetet, de azért vannak, akik stabilan látják a jövőt. Ugyanakkor nagy kérdés, hogy a vállalatok akarnak-e beruházni.

Elmondta, hogy a cégek 34 százaléka mondja azt, nem akar beruházni, és 17 százalék a kereslet bizonytalanságával magyarázza a beruházások elhalasztását. A gazdaságpolitika érzékeli ezt a problémát – jelezte a helyettes államtitkár. A vállalati hitelállományban is azt látják, hogy a hitelek fele a kkv-khoz kötődik, miközben a támogatott hitelek is ugyanilyen arányt képviselnek.

Szerinte indokolt a beavatkozás, mert a magas kamatok visszatarthatják a cégeket a hitelfelvételtől és a beruházásoktól. Ezt a következtetést alátámasztja az is, hogy amint a Széchenyi-kártya programban csökkent a hitelkamat, egyből nőtt a hitelkereslet.