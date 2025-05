A madarak és fák napja minden évben emlékeztet arra, hogy közös felelősségünk a természet védelme.

A természetben, fák között töltött idő segít a feltöltődésben és a kikapcsolódásban

Fotó: Shutterstock/ EB Adventure Photography

A fák szerepe a gazdaságban

A FAO (az ENSZ Élelmezésügyi és Mezőgazdasági Szervezete) 1995-ben összefoglaló tanulmányt adott ki, amelyben összegyűjtötték az erdők rendkívül sokrétű gazdasági jelentőségét. A fák hatalmas mennyiségű alapanyagot biztosítanak a gazdaságok számára, ezzel együtt környezetvédelmi értékük is felbecsülhetetlen. Szerepet játszanak az élelmiszerelőállításban (például gyümölcstermés és méztermelés formájában, vagy az állattartásban), üzemanyagként is funkcionálnak, felhasználja őket a gyógyszeripar és a gyógynövény ágazat, a bútorok és háztartási berendezések gyártásához, valamint építőanyagok készülnek belőlük, és ipari feldolgozású nyersanyagokként is elterjedtek.

Az erdők és fák biológiai adottságaik révén az élet számtalan területén nyújtanak segítséget

Az erdők jelentősége napjainkban állandóan új megvilágításba kerül. A kutatások azt mutatják, hogy az erdők befolyásolják az emberi egészséget és jólétet. A prevencióban (egészségmegőrzés vagy a betegségek megelőzése) és a rekreációban is nagy jelentősége lehet a természetközeli helyeken folytatott aktív kikapcsolódásnak, túrázásának vagy a nemzeti parkok látogatásának. Az Egyesült Királyságban – hasonlóan a magyarországi mozgás receptre programhoz – terápiás jelleggel is alkalmazhatják a természetes környezetet, különösen a közérzetet és a mentális egészség javítása érdekében, így például stressz csökkentésére. E terek rekreációra és természetalapú turizmusra való felhasználása már most is fontos, és a jövőben nagyobb szerepet fog játszani – különösen a világ urbanizált régióiban.

A madarak és fák napja minden évben emlékeztet arra, hogy közös felelősségünk a természet védelme.

Fotó: shutterstock.com

A magyarországi erdővel borított területeinek alakulása

Történelmi távlatban tekintve az erdők aránya lényegesen magasabb volt, ugyanis az emberi tevékenység kezdete előtt az ország mostani területének 84%-a volt erdő. A KSH adatai alapján a mélypontot az első világháborút követő évek jelentették. Magyarország Európa erdőben negyedik legszegényebb országává vált, erdősültsége nem érte el a 12%-ot. Azóta 100 éves időtávon, lényegében megduplázódott az erdők aránya. Az első világháború után megszületett a Kaán Károly-féle új erdészeti politika a megmaradt erdők fokozott védelmére. A program az ország erdőterületének minden lehetséges módon való növelésére irányult – elsősorban az Alföld fásításával. Az 1929–1933 közötti nagy gazdasági világválság visszavetette ezt a folyamatot, és csak a második világháborút követő nagyarányú erdőtelepítések eredményeként sikerült az ezredfordulóig az 1949. évi 12,5%-ról 19,2%-ra emelni az erdősültségi arányt.

Az utóbbi időszakban jelentős előrelépés történt az erdős területek arányának növelésében.

Az Agrárminisztérium közlése alapján időarányosan megfelelő ütemben bővül a ráta, 2025 elejéig 25%-ra emelkedett az arány az évtized eleji 22%-ról. A minisztérium tájékoztatása alapján a 2019-ben életre hívott Országfásítási program keretében az elmúlt öt évben 184 millió facsemetét ültettek el, amiből 172 millió darabot a Vidékfejlesztési Program erdőtelepítései során. Miközben az állami erdészeti társaságok közreműködésének köszönhetően 4,3 millió fával gyarapodott az Újszülöttek erdeje – sorolta az adatokat agrárminiszter. A legújabb, 2025 áprilisától elérhető erdőtelepítési pályázat is megjelent. Ennek keretében 64 milliárd forint áll rendelkezésre. Az erdőtelepítések a következő években is folytatódnak: a Vidékfejlesztési program keretében további 80 milliárd forint kerül kifizetésre.