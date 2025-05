Az MI elveheti a munkánkat a jövőben, de a digitális kőműves épp most ért Magyarországra – videó

Nyugdíjba nem nagyon küldheti a profi kőműveseket a Wienerberger új falazórobotja, mert ahhoz lassan már kevesen maradnak a szakmai képviselői, és munkájuk minden elemét sem tudja kiváltani, bizonyos mutatók mentén azonban így is komoly versenytársukká válhat a WLTR (ejtsd: Valter). A falazórobot Csehország után most Magyarországon is bemutatkozott. Az Origo ott volt az eseményen, ahol testközelből lehetett megfigyelni, hogyan dolgozik a digitális kőműves, melyből – a tégla- és cserépgyártó vállalat reményei szerint – Magyarországon is egyre több lesz.

Vágólapra másolva!

Építőipari szakemberek, kivitelezők, beruházók, s persze újságírók is kíváncsiak voltak a WLTR névre keresztelt innovatív falazórobotra. A piacvezető építőanyaggyártó Wienerberger egy cseh starup-pal, a GreenBuild nevű céggel közösen kifejlesztett újdonsága óránként akár 10 négyzetméter falazat kivitelezésére képes tökéletes pontossággal, akár 3,25 méteres magasságig. A kereskedelmi, ipari, valamint lakóépületek külső-belső teherhordó falainak és válaszfalainak felépítésére alkalmas robot hozzávetőleg egy ötfős kőműves csapat (lásd. még „brigád”) munkájának megfelelő kapacitással rendelkezik. A Valter a falazóelemeket a tervrajzot pontosan követve, gépi precizitással helyezi el, ezáltal kiküszöbölve a hibázás lehetőségét és biztosítva a munka egyenletes minőségét. A falazórobot képességeinek látványos bemutatóján pedig egyértelművé vált: Valterből könnyen sztár, de legalábbis komplex szolgáltatáscsomag részeként eladott megoldás lehet az építőipar világában, mert a robot innentől bizonyos értelemben az ágazat munkaerőpiacának szereplője lett. WLTR, a falazórobot

Fotó: Origo A falazórobot is jól ismeri: egy keveset arról, amiből fal lesz A Wienerberger cégcsoport globálisan is jelentős cég az építőanyagok világában, s mivel egyúttal a világ legnagyobb téglagyártói, így alighanem sok mindent tudnak erről az építőelemről, amit a bemutatón ismertetett felmérésük szerint a a magyarok többsége jobban kedvel lakóingatlan esetében, mint más anyagokat. Reprezentatív kutatásuk szerint ugyanis a magyarok 59 százaléka téglaépítésű épületben élne, vagyis a magyarok közvélekedésszerű „téglapreferenciája” valódi lehet. A vállalat számára az is jó hír lehet, hogy a kerámiatégla 67 százalékos piaci részesedéssel bír, az ingatlantulajdonosok számára pedig az, hogy a téglafalazatú lakásoknak magasabb az értéke: ezt az ingatlan.com portál adatai alapján ház esetében 39 százalékra, társasházi lakásoknál 37 százalékra teszik a Wienerbergnél. Vannak más adatok is, amik arra utalnak, hogy a tégla sok szempontból előnyösebb más építőipari anyagokhoz képest (erre a bemutatón a kőzetgyapot szigetelést kapó vasbeton panel hangzik el példaként, amennyiben a széndioxid-kibocsátást nézzük), de az önmagáért való összehasonlítgatásnál fontosabb például az előretekintés. Különösen, ha az épületek energiafelhasználásának javítására (azaz azonos komfortfokozat mellett mérséklésére) gondolunk. Ez Magyarországon 1 m2 esetében átlagosan 174 kWh, míg

az EU-s átlag ennél jóval alacsonyabb, 109 kWh, pedig a jövőbeni építkezéseknél a megfelelő építőanyagok és technológiák javításával a hazai mutatón is sokat lehetne javítani. Potos János, a Wienerberger Zrt. kereskedelemért és marketingért felelős igazgatósági tagja ezekkel a szempontokkal összefüggésben beszélt az alapanyagát tekintve agyagból készülő téglák használatának jelentőségéről, a Porotherm téglák felhasználásának előnyeiről. S persze arról, hogy Valter ezeket a téglákat tudja nem csak megfogni, hanem falépítésre felhasználni. A robot jelenleg a Wienerberger által fejlesztett Porotherm Robot Ready falazóelemekkel dolgozik, amelyek speciális, európai szabadalommal védett, a robot által könnyen megfogható kialakításuk révén teszik lehetővé az automatizált falazást. A technológia a paneles építési megoldásokkal szemben a cég szerint egy sokkal fenntarthatóbb alternatívát nyújt, miközben megőrzi az égetett kerámia használatából fakadó előnyöket.

A WLTR által a bemutatón demonstrációs céllal megépített falszakasz

Tényleg olyan, mint a robotok Az iménti alcím egyáltalán nem öncélúság eredménye: a WLTR falazórobot képes arra, hogy 0-24 órában működjön úgy, hogy irányításához csak egy speciális tablet kelljen és egy operátor (valamint egy kisegítő robot), ami felügyeli tevékenységét, és közben nem kap hőgutát, s nem fárad el a nehéz falelemek emelgetésében. Lézeres szenzorainak köszönhetően pontos, minden időjárási körülményben helyt áll, óránként átlagosan 7,5 m2 fal felrakására képes. Mindössze áram és víz kell a működéséhez, valamint a fal első téglasorát kell számára előkészíteni, hogy utána eltolással tudjon önállóan falazni. Vízszintesen pedig 4 métert tud „haladni” operátori segédlettel, azaz a telepítési helyen belül is képes pozíciójának igazítására. Emellett WLTR csak telepítve tűnik méretes darabnak, összecsomagolva viszonylag kis helyigényű, ami a szállítása miatt lényeges. „Valtert komplex szolgáltatásként kínáljuk a partnereinknek, azaz téglával és operátorral együtt, lényegében bérelni lehet” – mondta az Origo kérdésére Potos János. Elmondta azt is, cégüknél a robot néhány éven belüli tömeges elterjedésre számítanak, méghozzá piaci alapon. Ugyanis a robotizált falazás teljes költsége versenyképes a hagyományos építési technológiákkal. Ez a lépés a Wienerberger szerint itthon is elősegítheti a digitalizáció térnyerését és a fenntartható építési gyakorlatok elterjedését a szektorban. Nem utolsó sorban pedig válasszal szolgálhat az építőipar krónikus nehézségére: egyes szakemberek, így például a kőművesek hiányára. Fotó: Origo „A Wienerberger célja, hogy a kiváló minőségű kerámia építőanyagok mellett olyan megoldásokkal segítse az építőipari szereplők munkáját, amik javítják a kivitelezések minőségét, valamint csökkentik az építkezések idejét és költségeit” – tette hozzá a vállalat képviselője. Nézze meg a robot munkáját bemutató videót, melyben Potos János narrációjával lehet követni azt, miért miért tesz a WLTR falazórobot!

A legfrissebb hírekért kövess minket az Origo Google News oldalán is!