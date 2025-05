Vigyázat, szigorítanak a fapadosok, erre kell figyelni a kézipoggyásszal!

Ryanair és az easyJet emelte a tétet, mindkét légitársaság szigorít a kézipoggyász szabályozásán, figyelmeztetik a törzsutasokat, hogy csomagoljanak gondosan, mert sokba fog kerülni a szabályok laza értelmezése – írja egy neves turisztikai portál.

Szigorodik a kézipoggyász ellenőrzése a fapados légitársaságoknál/Fotó: Massimo Todaro / Shutterstock

Három dolgot ne tegyünk a kézipoggyászba

Bár a hivatalos szabályok nem változtak, a légitársaságok fokozott figyelmet fordítanak a poggyászok tartalmára a nyári időszakban. Három gyakori tárgy különösen problémásnak számít:

hajszárítók,

törölközők

teljes méretű piperecikkek.

Ezek a holmik gyakran feleslegesek, mivel a legtöbb szálláshely biztosítja mindegyiket, csak a helyet foglalják. A nagy kiszerelésű piperecikkek pedig nemcsak nehezek, hanem a repülőtéri folyadékkorlátozásoknak sem felelnek meg. A légitársaságok arra ösztönzik az utasokat, hagyják otthon ezeket a tárgyakat, és inkább utazásbarát alternatívákat válasszanak.

A túlméretezett vagy túlsúlyos kézipoggyászokért akár 75 eurós büntetést is kiszabhatnak. A szigorúbb ellenőrzések célja, hogy a légitársaságok növeljék a kiegészítő díjakból származó bevételeiket, miközben az utasokat arra ösztönzik, hogy tudatosabban és hatékonyabban csomagoljanak.

Általában szúrópróba szerűen szoktak ellenőrizni a légitársaságok, így jó eséllyel meg lehet úszni, ha kicsit nagyobb csak a kézipoggyászunk. Ha láthatóan nagyobb, a légitársaság személyzete meg szokta kérni az utast, helyezze be a mérőkeretbe, és ha nem fér be, akkor pótdíjat fizettet a figyelmetlen turistával. A gyakran utazók szerint még így is megéri a szabálytalankodás, mint megfizetni a kisebb bőröndöt. Ha csak egy évben egyszer kapnak el, már megérte, írják az utazási fórumokban. Tényleg van esély megúszni, mert a gépek gyakran késnek, nagy a tömeg, így a személyzet nem mindig húzza az időt a kézipoggyász ellenőrzésével. Ez fog változni a hírek szerint. A korábban ártatlannak tűnő kézipoggyász meglepetésbírságot, beszállási késéseket, vagy akár a felszállás elutasítását is eredményezheti. A Ryanair és az easyJet szigorúbban figyeli az utasait, és komolyan gondolja, hogy betartatja a szabályokat.

Aktuális kézipoggyász szabályok

Ryanair

Ingyenes kézipoggyász: egy darab kis méretű táska (max. 40 x 20 x 25 cm), amelynek az ülés alá kell férnie.

Priority & 2 Cabin Bags: elsőbbségi beszállással egy második, legfeljebb 55 x 40 x 20 cm méretű, maximum 10 kg súlyú kézipoggyász vihető fel a fedélzetre.

Díjak előzetes foglalással: 7–43 euró.

EasyJet

Ingyenes kézipoggyász: egy darab kis méretű táska (max. 45 x 36 x 20 cm), amelynek az ülés alá kell férnie.

Nagyobb kézipoggyász: extra cabin bag vagy up front & extra legroom jegyek esetén egy második, legfeljebb 56 x 45 x 25 cm méretű, maximum 15 kg súlyú kézipoggyász vihető fel a fedélzetre.

Díjak: az útvonaltól és a jegytípustól függően változnak.