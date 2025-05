Mérföldkő az egészségügyi fejlesztésekben: átadták Magyarország legújabb kórházépületét

Pár évvel ezelőtt a most átadott új, modern, többszintes „L” épület helyén még málló vakolatú, vöröstéglás épület állt, melynek helyére a Modern Városok Program keretében álmodott nagyot a város és a régió legjelentősebb egészségügyi intézménye, a Fejér Vármegyei Szent György Egyetemi Oktató Kórház – számolt be róla a Feol.hu.

Átadták a Fejér Vármegyei Szent György Egyetemi Oktató Kórház új épülettömbjét

Fotó: Magyar Építők

Bakos Gábor, a Fejér Vármegyei Szent György Egyetemi Oktató Kórház főigazgatója emlékeztetett: az új tömb építése 2022-ben kezdődött. A most megvalósult fejlesztésben három terület: az onkológia, az infektológia és a pulmonológia kerül a vadonatúj épületbe. A 112 ágy, 1-2 ágyas, fürdőszobás kórtermek, laborok, izolációs termek kaptak helyet a tömbben. Az épületben a legmagasabb, 21. századi színvonalon zajlik majd a betegek ellátása.

21. századi ellátást kínál a Fejér Vármegyei Szent György Egyetemi Oktató Kórház

Székesfehérvár több mint ezeréves múltja, színes kulturális, sport- és gazdasági élete mellett is a legfontosabb, hogy a város lakói folyamatosan fejlődő, 21. századi egészségügyi ellátáshoz is hozzájussanak – emelte ki Vargha Tamás országgyűlési képviselő, miniszterhelyettes beszédében. Ennek egyik kezdeti lépése volt a 2015-ben átadott első kórházi tömb, most pedig a második, nagy mérföldkőnek tekinthető új, „L” épület átadása. A Modern Városok Programnak köszönhetően Magyarország Kormánya – Székesfehérvár önkormányzatának együttműködésével – közel 17 milliárd forint összegű támogatással tette lehetővé a fejlesztés megvalósulását.

