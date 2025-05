Íme a válasz a régi vitára: létezik-e férfi-nő barátság?

Mint minden emberi kapcsolat, a férfi-nő barátság is el tud csúszni. A leggyakoribb ok, hogy az egyik fél többet kezd belelátni a kapcsolatba.

Ha a barátság pótolja azt, ami otthon hiányzik, ha a figyelem a barátra helyeződik, és az ő véleménye fontosabb lesz, ha kell, akár a párunkkal szemben is kiállunk mellette

– sorolja a szakértő az intő jeleket, majd hozzáteszi, hogy az ilyen kapcsolatok tartósságán sok múlik, főként akkor működhet, ha van benne rugalmasság és kölcsönös tisztelet, valamint a felek nem akarnak versenyezni a másik párkapcsolatával.

Ugyanakkor az évek során, még ha ezek a kritériumok jelen vannak, akkor is el tud halványodni egy barátság, mivel az élethelyzetek folyamatosan változnak és más prioritások lépnek életbe.

Új partnerek és gyerekek, akik miatt előfordulhat, hogy a barátság háttérbe szorul. Valamint mindez attól is függ, hogy a barátok új partnere mennyire képesek elfogadni az ilyesfajta barátságokat.

Vannak olyan emberek, akik még párkapcsolatban sincsenek senkivel, már akkor sem akarnak hallani a férfi-nő között létrejövő barátságról. Ilyen a fiatal influenszer is, aki Power_7X híresült el, ő számos olyan videót készített már az oldalára, ahol sorrendbe állítja azokat a tevékenységeket, amiket egy lány csinálhat a fiú barátjával. A fiatal közben reagál is ezekre a dolgokra, mindegyikre ugyanúgy. Mérhetetlen féltékenységgel, annak ellenére, hogy neki jelenleg nincs is partnere.

A nagy kérdés: lehet-e férfi és nő között igaz barátság?

Lehet, de csak akkor, ha mindketten tisztában vannak azzal, hogy miről szól ez a kapcsolat. Ha nem játszanak szerepeket, és egyikük sem vár titokban többet

– zárta gondolatait Aranyos Zsolt.

Ha ez nincs meg, a barátság előbb-utóbb meginog vagy érzelmileg sérül valaki, vagy a kapcsolat megszűnik.