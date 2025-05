Fürdőkedvezmények: ezeket a hazai gyógyhelyeket látogathatjuk engedményesen májusban

Több gyógyfürdő várja kedvezményes ajánlattal májusban is a látogatókat. Van, amelyik intézmény új fürdőkedvezményt kínál, de olyan akciók is akadnak, amelyek a hónap végével futnak ki. Utóbbiakat is érdemes kihasználni a következő hetekben – írja a Termálonline.

Fotó: TanyaZhe / Shutterstock

A portál arról számol be, hogy az áprilisi üzemszünetet követően május elsején nyitották újra a Kabai Városi Gyógyfürdőt. A kitűnő gyógyvízzel rendelkező fürdő egy akcióval indította a nyitást, amelynek részeként hétfőtől csütörtökig jelentős kedvezménnyel látogatható. A hét első négy napján a felnőtt belépő 1600 forintba, a diák és nyugdíjas jegy 1200, a gyermek belépő pedig 1000 forintba kerül. A helyi lakosoknak ezekből az árakból további kedvezményt biztosítanak.

A Mórahalmi Gyógyfürdő kedvezményes „anya jegyet” kínál május 23-ig. Itt hétfőtől péntekig egy édesanya és egy 18 év alatti gyermek számára a belépőjegy 9400 forint helyett 7900 forintba kerül.

Az esztergomi Aquasziget Élményfürdőben májusban minden kedden árengedménnyel várják a nyugdíjasokat. Ezeken a napokon ugyanis a nyugdíjas napijegy 2150 forintba kerül. Május 9-én, pénteken Esztergomiak Napja lesz a fürdőben, ekkor a helyi lakosoknak 50 százalékos kedvezményt biztosítanak mindegyik belépő árából.

A Sárvári Gyógy- és Wellnessfürdőben továbbra is érvényes a „nyugdíjas kedd” nevű akció. Keddenként a nyugdíjasok mindössze 1900 forintért válthatnak napi belépőjegyet. Korábban, a tanítási szünetek idején ez a lehetőség nem volt érvényes, most azonban változtattak és a nyári vakáció alatt is marad a keddi kedvezmény. A különbséggel annyi, hogy a kiemelt időszakokban 2350 forint a jegyár.

A kifutó kedvezményeket is érdemes figyelni

Egyes fürdőkben már csak rövid ideig érhetőek el bizonyos fürdőkedvezmények.

Már csak májusban érvényes a tiszakécskei Barack Gyógy- és Élményfürdő „termál napok” és „kedvező hétköznapok” akciója. Előbbi azt jelenti, hogy hétfőnként és szerdánként egységesen 3000 forintba kerül egy napi belépő és a fürdő étterme is kedvezménnyel készül ezekre a napokra. A „kedvező hétköznapok” akció keretében pedig hétköznap a délutáni belépő árából 20 százalékos kedvezményt biztosítanak.

Szintén május 31-ig tart a pápai Várkertfürdő „nyugdíjas napok” kedvezménye. Itt hétfőnként és csütörtökönként 50 százalékkal olcsóbban válthatnak belépőjegyet a nyugdíjasok.