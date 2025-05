Botrány Svédországban: a svéd kormánynak a magyar Gripenek sem szentek

A tavaly februárban bejelentett, négy új magyar vadászgép beszerzése mérföldkő volt a Saab értékesítésében és dollármilliárdos üzletek előtt nyitott utat. Most viszont kiderült, ha nem is ekkorát, de más is szakított a gripen értékesítéssel, ráadásul éppen a svéd kormányzatban.

JAS-39 Gripen típusú vadászgép - illusztráció

Fotó: JONAS EKSTROMER / TT NEWS AGENCY

A Gripen Svédország büszkesége

A Világgazdaság számolt be róla, miszerint egy magas rangú svéd kormányzati szereplő egy nappal egy dollárszázmilliós Gripen-szerződés megkötése előtt Saab részvényeket vásárolt. Ezt a bizonyos Gripen-, pontosabban JAS 39C vadászrepülőgép-beszerzést Magyarország hajtotta végre még 2024. február 23-án. Aznap Budapestre látogatott Ulf Kristersson svéd miniszterelnök, aki Orbán Viktor kormányfővel folytatott tárgyalásokat.

Ennek középpontjában Svédország NATO-csatlakozásának magyar ratifikációja állt. Ezzel egy időben viszont megállapodás született arról, hogy a Magyar Honvédség a már meglévő 14 svéd gyártmányú JAS 39 Gripen többcélú harcászati repülőgépe mellé további négy JAS 39C repülőgépet szerez be. Az egyezség része volt az is, hogy tíz évvel meghosszabbították a svédek által nyújtott logisztikai szolgáltatásokat és kiképzési együttműködés is létrejött. Illetve az is eldőlt, hogy a magyar légierő által lízingelt 14 Gripen 2026-ban magyar tulajdonba kerül.

Az újabb magyar Gripen vadászgép vonatkozó szerződéseit Svédország részéről Ulf Kristersson vezetésével írták alá. A négy új gép 2025-ben és 2026-ban fog megérkezni Magyarországa. A Gripen Svédország büszkesége, ez az egyik igazán fontos svéd termék, amelyet a NATO-nak adhatnak a tengeralattjárók és a radartechnológiai fejlesztések mellett. A JAS 39C gyártója a svédországi Saab AB, amelynek tulajdonosai között találni svéd banki és nyugdíjalapokat is, azonban a svéd állami befolyás nem csak innen ered. A Saab védelmiipari értékesítéseinél ugyanis – ez bevett a fegyvergyártó cégek esetében – megkerülhetetlen a svéd hatóságok jóváhagyása. A Saab termékeinek, szolgáltatásainak és technológiáinak exportját a svéd exportellenőrzési jogszabályok határozzák meg. Az exportengedélyekről pedig eseti alapon a Stratégiai Termékek Felügyelősége (ISP) hoz döntést, amelynek tagjait a kormány nevezi ki.