Gwyneth Paltrow elárulta, miért nem árul többé vagina illatú gyertyát

Gwyneth Paltrow, a színésznő és a wellness márkaguru még 2020-ban dobta piacra a bizarr termékét, amelyet azonnal szárnyra kapott a média, és pillanatok alatt elkapkodtak a vásárlók. A sztár saját bevallása szerint eredetileg parfümöt szeretett volna készíteni egy neves márkával, ám amikor megszagolta a kezdeti stádiumban lévő keveréket, Gwyneth szerint az a női nemiszerv illatára hasonlított. Így parfüm nem lett belőle, de vagina illatú gyertyával gazdagodott a világ, amit potom 75 dollárért, azaz kb. 27 ezer forintért bárki megvásárolhatott. Egészen idáig...

Az ellentmondásos gyertya Gwyneth Paltrow cégének weboldaláról. Fotó: A Goop

Gwyneth Paltrow gyertyája amely vitát lobbantott a feminizmusról

A „This Smells Like My Vagina” elnevezésű illatosító gyártását ugyanis a színésznő a közelmúltban leállítatta, arra hivatkozva, hogy szándékai ellenére a gyertya mögött álló valódi üzenetet a média szenzációhajhászás címekkel elferdítette. Bár az illatosított szinte mindig elkapkodták, Paltrow mégis a csalódottságának adott hangot, mondván sokan nárcisztikusnak minősítették a terméke miatt, holott a gyertyával csupán az önelfogadás fontosságáról, kampányolt.

A színésznő szerint egyébként a termék sosem volt igazán hüvelyszagú, hiszen olyan illatokkal készült, mint a rózsa, a muskátli, a cédrus, a bergamott és a damasztrózsa.

Egyébiránt Gwyneth Paltrow a különös vállalkozása, A Goop elindítása előtt sikeres színészi karriert futott be. 1999-ben például elnyerte a legjobb női főszereplőnek járó Oscar-díjat a „Shakespeare in Love” című filmért. A 2008-ban alapított brand-nek Paltrow 2016-ban lett a vezérigazgatója, és innentől a színészettel felhagyva elkötelezte magát a Goop virágzó márkává építése mellett. És úgy tűnik, a híresség az üzletben is legalább ennyire sikeres, a korántsem szokványos, sőt néhol bizarr termékeket árusító cégének értéke ugyanis jelenleg 250 millió dollár.