Közel az összeomlás: már nem az örökkévalóságnak ragyognak a gyémántok?

A gyémántipar az egyik legkülönlegesebb iparág, miként az Origo bemutatta, a pompa és a ragyogás, a gazdagság fogalmaival összekapcsolódó drágakövek világa legendákat és legendás vállalatokat egyaránt felvonultat. A gyémántok jelentőségét jól mutatja a Gyémántok az örökkévalóságnak című James Bond-film cselekménye is: a szuperügynök gyémántcsempészek nyomába ered a filmben, ám kiderül, hogy nem illegális ékszerkereskedelem áll a háttérben, hanen egy különleges lézerfegyver elkészítéséhez kellenének az értékes kövek a film gonosztevője számára. Azaz a gyémántokat végső soron ipari célokra használnák. Az 1971-es film óta több mint fél évszázad telt el, de most egyesek szerint magának a gyémántiparnak is leáldozott. Mások szerint a gyémántok ragyogása nem tűnik el, csak másmilyen lesz a jövőben.

Gyémántok az örökkévalóságnak – valóban az idők végéig ragyognak a gyémántok?

Fotó: Shutterstock

Gyémántok az örökkévalóságnak – vagy a gyors összeomlásnak?

Gyors és példátlan zsugorodás egy végbe a globális gyémántiparban – állítja Leanne Kemp, ausztrál technológiai vállalkozó, aki vállalkozásával blokklánc-technológiával próbálja átláthatóbbá tenni a gyémántipart. Kemp szerint a gyémántipar csökkenő bevételei, a visszafogott kitermelés, és nem elhanyagolható módon, a gyémántok kulturális és gazdasági jelentőségének megváltozása mutatja, hogy az iparág szavai szerint nem egyszerűen zuhanórepülésben, hanem „szétesőben van.”

Ezek kemény kijelentések, még annak tükrében is, hogy – miként az Origo bemutatta – kevés iparág sínylette meg annyira a Covid-19 okozta válságot, mint a gyémántipar. Bár azóta sok kedvező folyamatot látni a piacokon, és többnyire működnek a világ legfontosabb gyémántbányái is, az első negyedév adatai aggasztóak – derül ki a Mining.com összeállításából.

A világ érték alapján a legnagyobb gyémántkitermelőjének számító Anglo American-hez tartozó, történelmi múltú vállalat, a De Beers, 44 százalékos bevételcsökkenést könyvelhetett el, eközben a gyémántok ott porosdnak a raktáraiban. A gyémántokat még átlagosan 10 százalékos árcsökkentés mellett sem vitték.

A globális jelentőségű gyémántipari cég legalább 2 milliárd dollár értékű eladatlan készleten ül.

A vállalat a bányászok szakszervezete szerint több mint 1000 munkahely leépítését tervezi a botswanai Debswana vegyesvállalatánál, annak ellenére, hogy a bánya az afrikai ország gazdaságának egyik tartóoszlopa.