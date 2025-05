“Magyarországon kaptunk lehetőséget a gyógyulásra” – határokon át összefogtak a 10 éves Ádiért

Ádám izombetegsége már hároméves korában jelentkezett. A betegség oka, hogy a szervezet nem termel elegendő dystrophin nevű fehérjét, amely az izmok működéséhez és állapotának megőrzéséhez elengedhetetlen. Ennek hiányában az izmok fokozatosan gyengülnek, majd elsorvadnak. A kisfiúért határokon át összefogtak az emberek, hogy segítsenek rajta.

Határokon át összefogtak az emberek

Ádám mozgása napról napra nehezebb. Először csak a futás és a lépcsőzés volt kihívás, ma már gyakran elesik – különösen a jobb bokája fordul kifelé, ami még bizonytalanabbá teszi a járását.

A betegség előrehaladtával nemcsak az önálló életvitel válik lehetetlenné, hanem idővel a légző- és szívizmok is érintetté válhatnak. Az átlagos életidő ezzel a szindrómával 20-22 év.

Major Viktória és Major Ádám élete teljesen átalakult, amikor kiderült, hogy fiuk, Ádi ebben a betegségben szenved. Bár az orvostudomány jelen állása szerint ez a betegség nem gyógyítható, a modern génterápia sokat segíthet, ami viszont több mint 3 millió dollárba kerül. A család eddig 10 millió forintot tudott összegyűjteni, így előttük még hosszú út áll.

“Ha minden nap látom Ádit, könnyebb elfogadni, hogy ez a valóság. Naponta ad valami kapaszkodót – egy kedves szót vagy egy gesztust. A család, a barátok, Ádi ad erőt nekünk ehhez a küzdelemhez. Az, hogy létezik gyógymód, hatalmas reményt jelent – még ha az ára elképesztően magas is. Biztosan megvan ennek is az oka. Hiszek benne, hogy össze fogjuk gyűjteni a szükséges összeget. Meg kell lennie...” – mondta Ádi apukája.

Hozzátette, hogy a család a háború kitörése előtt költözött Magyarországra Kárpátaljáról. Az ottani magyar közösség sem feledkezett meg róluk: Ukrajnából is érkezik segítség. Gyereknapot szerveznek Ádi támogatására és két különböző adománygyűjtő program is az ő alapítványát segíti.

“Mindig is magyarnak tartottuk magunkat. Az igazság az, hogy a háború miatt költöztünk el. Ádi Budapesten jár gyógytornára és masszázsra, Magyarországon sokkal több lehetőséget kapunk a gyógyulásra” – jegyezte meg az apuka, aki kiemelte: Ádi története szép példája annak, hogyan tud a magyarság határokon átívelően összefogni. Nemcsak az itthoni, hanem az ukrajnai magyar közösség is segíti a házaspárt.

“Az, hogy olyan nehéz helyzetben élnek, mégis ránk gondolnak – az leírhatatlan érzés. Amikor felhívnak minket, hogy szeretnének gyűjtést szervezni, adománydobozt kihelyezni, az szinte felfoghatatlan. Elmondani sem tudom, mit jelent ez számunkra. Mélyen megérint minket, különösen úgy, hogy tudjuk, ők maguk is mennyi mindenen mennek keresztül” – tette hozzá Major Ádám. A család hálás minden segítségért és együttérzésért.