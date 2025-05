Hollywood Európába költözik: kastélyba és borászatokba fektetnek a sztárok

A hollywoodi hírességek gyakran vásárolnak kastélyokat és borászatokat is. Ezek a birtokok nemcsak a luxus szimbólumai, hanem a művészetek és a természet iránti elkötelezettségüket is tükrözik.

A hollywoodi hírességek kedvelik a francia riviérát / Fotó: ROBERT PALOMBA / ONLY FRANCE

George Clooney és felesége, Amal Provence-ban találták meg álmaik otthonát. A Domaine de Canadel birtok Brignoles-ban található, és több mint 170 hektáron terül el. A birtok saját

borászatot,

olajfaligeteket

és egy teniszpályát

is kínál. A pár gyakran tölti itt a szabadidejét, élvezve a vidéki élet nyugalmát és szépségét.

Francis Ford Coppola, a híres rendező, nemcsak a filmek világában, hanem a borászatban is otthonra lelt. A Napa-völgyben található Inglenook birtokát vásárolta meg, amelyet azóta is működtet. Ezenkívül egy olasz villát is birtokol, a Palazzo Margherita-t.

Johnny Depp szintén érdeklődik az európai ingatlanok iránt. A közelmúltban egy 4 millió dolláros kastély vásárlásán gondolkodott Montalto Dorában, Olaszországban. A kastély középkori és gótikus stílusban épült, és több mint 22 000 négyzetlábnyi területen terül el. A helyi tisztviselők aggodalmukat fejezték ki a közösségre gyakorolt hatása miatt, és hangsúlyozták a kulturális örökség megőrzésének fontosságát.

Hollywood leghíresebb exeinek is van birtoka

Brad Pitt és Angelina Jolie, a híres hollywoodi expár, 2011-ben vásárolták meg a Château Miraval-t, egy 1 200 hektáros birtokot Provence-ban, Franciaországban. A birtok saját borászatot, olajfaligeteket és egy stúdiót is magában foglal, ahol olyan zenekarok is dolgoztak, mint a Pink Floyd és az AC/DC. A válásuk ellenére a borászatot azóta is működtetik.

Ezek a birtokok nemcsak a gazdagságot és a hírnevet tükrözik, hanem a természet és a művészet iránti elkötelezettséget is.

A hollywoodi sztárok számára ezek a helyek a pihenés és a kreativitás forrásai, ahol új inspirációkat meríthetnek a jövőbeli munkáikhoz.