Kiderült, hány naptári hosszú hétvégénk lesz 2026-ban

Nemrég a Magyar Közlönyben megjelent a nemzetgazdasági miniszter rendelete a 2026. évi munkaszüneti napokról, melyek kapcsán munkanapok áthelyezésére lehet számítani. Ebből viszont az is fakad, hogy 2026 is jó év lesz hosszú hétvége szempontjából, mert megnő azoknak a hosszú hétvégéknek a száma, melyekhez nem kell plusz szabadságot felhasználni az éves keretből.

2026-ban összesen hét hosszú hétvége lesz (illusztráció)

Fotó: Unsplash

Ezek az áthelyezések segítik a hosszú hétvégék kialakulását

A Nagy Márton nemzetgazdasági miniszter által jegyzett rendelet hatálya kiterjed minden munkáltatóra és az általuk általános munkarendben foglalkoztatottakra. A rendelet szerint a 2026 évi munkaszüneti napok körüli – a naptár szerinti munkarendtől való eltéréssel járó – munkarend a következő:

2026. január 10., szombat munkanap – azért, mert 2026. január 2., péntek pihenőnap lesz

2026. augusztus 8., szombat munkanap – viszont a Szent István ünnepét követő 2026. augusztus 21., péntek pihenőnap lesz

2026. december 12., szombat munkanap – így 2026. december 24., csütörtök pihenőnap, az utána következő péntek, december 25., pedig már karácsony napja.

Hét hosszú hétvége lesz 2026-ban

Jövőre összesen 4 alkalommal lesz négynapos, és 3 alkalommal háromnapos hosszú hétvége az általános munkarendben dolgozóknak. Ezek a következők:

4 napos hosszú hétvégék:

Rögtön az év elején, január 1-től, csütörtöktől január 4-ig, vasárnapig.

Majd húsvétkor, a nagypéntektől húsvét hétfőig terjedő időszakban (április 3-tól április 6-ig).

Augusztus 20-tól augusztus 23-ig, azaz az államalapítás ünnepnapjától a hétvégéig, csütörtöktől vasárnapig.

S karácsonykor, mert a rendelet szerint december 24-től december 27-ig, csütörtöktől vasárnapig nem kell dolgozni a rendelet hatálya alá tartozóknak.

3 napos hosszú hétvégék:

Jövőre május 1-je péntekre esik, ez lesz az első, háromnapos hosszú hétvége.

2026-ban pünkösd májusban lesz, május 24-e pünkösdvasárnap, május 25-e pünkösdhétfő, így szombattól hétfőig tart a hétvége.

Az évben a naptárban harmadiknak számító nemzeti ünnepnapunk, az 1956-os forradalom és szabadságharc emléknapja, október 23-a péntekre esik, a következő hétvégével szintén háromnapos hosszú hétvége adódik.

Természetesen a hosszú hétvégéket – ha a munkáltató elfogadja a munkavállaló ez irányú kérését – akár jelentősen meg is lehet hosszabbítani fizetett szabadságok felhasználásával. Így például augusztusban 17-től 19-ig összesen 3 szabadnap kivételével, az előző hétvégét is számolva, akár 9 napos, egybefüggő pihenési időszakot is lehet teremteni magunknak és családunknak. De hasonlóan lehet eljárni a karácsony ünnepe előtti időszakban, vagy akár a háromnapos hosszú hétvégék kapcsán is.