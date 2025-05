Vigyázat, a magyar influenszerek csupán ötöde szabálykövető – így verhetnek át téged is!

A Gazdasági Versenyhivatal (GVH) évek óta kiemelten figyeli az influenszerek tevékenységét és naprakész gyakorlati tanácsokkal is segíti a piaci szereplőket. A GVH 2022 végén frissítette az influenszer marketing tájékoztatóját, amely gyakorlat-központúan, pozitív és negatív példák szemléltetésével mutatja be, miként lehet jogszerűen eleget tenni a fogyasztók tájékoztatását biztosító elvárásoknak, például egy kizárólag írásos szöveget tartalmazó vagy épp egy videós poszt esetében. Továbbá a GVH Podcast-csatornáján elérhető beszélgetésben is hasznos tanácsokat kapnak a vállalkozások és véleményvezérek, miként tudnak jogszerűen reklámozni a különböző közösségi média felületeken.

A GVH 2023 novemberében részt vett az Európai Bizottság és a tagállami hatóságok Fogyasztóvédelmi Együttműködési Hálózatának (CPC) összehangolt vizsgálatában (sweep), ahol 28 magyar influenszer tevékenységét vizsgálta.

A GVH feltárta, hogy a hazai influenszerek csupán 20%-a tartja be minden esetben a reklámjelleg feltüntetésére vonatkozó szabályokat, a többség (54%) általában jelzi a promóciós tartalom tényét, de nem mindig.

Erre érdemes odafigyelni az influenszerek tevékenysége kapcsán

A versenyfelügyeleti eljárásokhoz kapcsolódva a GVH, a Gondolja Végig Higgadtan! kampánysorozata keretében – tájékoztatójával és videójával arra figyelmeztet, hogy fogyasztóként mikre érdemes odafigyelni a véleményvezérek tevékenysége kapcsán.

A Gazdasági Versenyhivatal azt tanácsolja minden fogyasztónak, hogy:

Tájékozódjon! – Mindig nézzen utána a hirdetett terméknek, olvassa el az értékeléseket!

Figyelje a jelzéseket! – Ha az influenszer használja a #reklám vagy a #fizetett partnerség #fizetett együttműködés hashtaget, vagy címkét az azt jelenti, hogy az influenszer ellenértéket (pl. pénzt, terméket vagy kedvezményt) kap a termék vagy szolgáltatás reklámjáért cserébe.

Legyen kritikus! – Ne engedje, hogy elragadják az érzései! Legyen mindig kritikus az influenszerek tartalmaival kapcsolatban. Hozza meg a saját, kellően tájékozott döntését.

Keressen megbízható forrásokat! – Mindig gyűjtsön információkat megbízható oldalakról és más fogyasztóktól.

Ne a követőszám alapján ítéljen! – A magas követőszám nem teszi hitelessé az influenszert, szakmai kérdésekben mindig szakemberhez forduljon!

További hasznos információkat kaphatnak az influenszer marketinggel kapcsolatban a GVH tájékoztató videójában, illetve a versenyhatóság honlapján a Gondolja Végig Higgadtan menüpontja alatt – írták a közleményben.