Nem tud dönteni a sztár: még mindig kérdés, hogy Budapesten melyik luxusszállodát választja Jennifer Lopez

Jennifer Lopez több év kihagyás után visszatér a nemzetközi koncertéletbe. A világhírű énekesnő még nem lépett fel hazánkban, a magyar rajongók most láthatják itthon először élőben. Az Up All Night-turné magyarországi állomása az MVM Dome-ban lesz, ahol 2025. július 20-án, vasárnap este 8 órától lép majd színpadra az énekesnő.

Jennifer Lopez több év kihagyás után visszatér a nemzetközi koncertéletbe. Fotó: Getty Images / Getty Images

Jennifer Lopez még mindig nem tudja, hogy melyik luxusszállodában száll meg

Jennifer Lopez turnécsapata két éjszakát tölt majd Budapesten, mintegy százfős stábbal érkeznek, köztük táncosokkal és zenészekkel. A szálláshelyekről azonban még nem döntöttek véglegesen – számolt be róla a Világgazdaság.

Guba Gábor, a Green Stage Produkciós Iroda tulajdonosa elmondta, hogy Jennifer Lopez hatalmas stábbal érkezik: többek között hajszobrász, manikűrös, énektanár, tánctanár tartozik hozzá.

A nagy létszám miatt viszont nem csoda, hogy egyre türelmetlenebbek a potenciálisan szóba került szállodák vezetői, hiszen a magyar főváros szálláshelyei nagyon népszerűek, különösen a szóban forgó nyári időszakban.

Így nehéz tartani a helyet a foglalásoknál.

Az Origo is írt róla korábban, hogy az énekesnő koncertjére igen borsosak a jegyárak. A legolcsóbb 65 ezer forint, de akár 610 ezer forintért is lehet VIP belépőt vásárolni. Ennek ellenére az elmúlt két hétben több mint tizenháromezer jegy talált gazdára, és a legfrissebb hírek szerint már csak bő kétezer belépő eladó.