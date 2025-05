Jön az árréscsökkenés a drogériákban is

Újabb termékekre terjeszti ki az árréscsökkentést a kormány május 19-étől. A korábbi bejelentések alapján most kizárólag a drogériákra vonatkozik a szabályozás, vagyis a TEÁOR szerint illatszer-kiskereskedelem alá besorolt üzletekre. A mostani legújabb intézkedés harminc termékkategóriát érint, olcsóbb lesz többek között a mosogatószer, a mosópor, a papír zsebkendő vagy éppen a tusfürdő. A harminc darab árukategória összesen több ezer terméket jelent – írta a Magyar Nemzet. A lapnak két szakértő is nyilatkozott a várható hatásokról. Nem zárható ki ugyanis, hogy az élelmiszerláncokra is kiterjesztik az intézkedést, (hiszen itt is kaphatók például tusfürdők vagy dezodorok) ám esetükben elegendő a március közepe óta érvényben lévő árréscsökkentés, a legújabban érintett cikkek árát pedig a verseny érdekében várhatóan maguktól csökkentik.

Átlagosan 11 százalékkal csökkennek majd a drogáriákban kapható érintett cikkek ára, az árrés harminc százalékról tizenöt százalékra csökkentése ekkora mérséklődést hozhat a fogyasztói árban. Viszont ez átlagot jelent, egyes termékek ára jobban, míg másoké kevésbé csökken majd.

Az inflációs adatokban azonban mindez várhatóan csak a júniusi adatközlésben jelenik majd meg, és kevésbé lesz látványos a szakértők szerint, tekintve hogy májusban csak az árfelírási időszak legvégén, 19-én lép életben az intézkedés. Az inflációs adatokat ugyanis az adott hónap első húsz napja alapján rögzítik. A másik amiért várhatóan nem lesz látványos: az érintett termékkörök a fogyasztói kosárnak (amiből az inflációt számolják) csak kis hányadát teszik ki.