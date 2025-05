Villámgyors lovak és bámulatos kalapok – kezdődik az idei Kentucky Derby

Kentucky Derby – noha a legtöbben így ismerik, emellett is sok névvel illetik: Hajsza a rózsákért, A sport leggyorsabb két perce – vagy legizgalmasabb két perce, – egyik ékesebb, mint a másik. A verseny 1875-ös alapításának éve óta nagy utat járt be, és népszerűsége azóta is töretlen. A telivérek villámsebes vágtáját évről-évre több tízezres tömeg figyeli a lelátóról, és milliók a képernyőn keresztül. Üzleti értékét tekintve is hatalmas profitot hoz a Derby; 2024-ben ugyanis, csak a főversenyen kis híján 211 millió dollár értékben fogadtak.

Kentucky Derby - egyáltalán nem ritka, hogy egy lovas orrhosszal nyer

Fotó: Bettmann / Bettmann

Az idei, azaz a 151. futam 2025. május 3-án, szombaton lesz.

A Derby mezőnyében csak a három éves csikók vehetnek részt, és 1975 óta mindösszesen 20 ló. A versenytávot 1896-ban 1,5 mérföldről (körülbelül 2400 méterről) a jelenlegi 1,25 mérföldre (körülbelül 2000 méter) csökkentették.

1998. május 2: Kentucky Derby futama közben a mezőny

Fotó: Jamie Squire / Getty Images North America

A népszerű Derby-becenév, a „Run for the Roses”, amelyet Bill Corum sportrovatvezető talált ki 1925-ben, arra utal, hogy a verseny után a győztes lóra, egy kézzel készített 554 vörös rózsából álló takarót terítenek. Ez a hagyomány 1932-ig nyúlik vissza.

A háborúk sem szabtak gátat a Kentucky Derby-nek

Meriwether Lewis Clark, Jr., a legendás felfedező, William Clark unokája 1872-ben utazott Európába, ahol az amerikait lenyűgözték az angol és francia lóversenypályák. Gazdag támogatóival ezek mintájára Louisville-ben először egy jockey klubot hoztak létre, majd egy versenypályát létesítettek. A pálya hamarosan Churchill Downs néven vált ismertté, amelyet John és Henry Churchillről neveztek el, akik a versenypálya területét biztosították.

A Churchill Downs hivatalosan 1875. május 17-én nyílt meg.

Az 1870-es években, a rabszolgatartás idején még az afroamerikai zsokék uralták a futamokat, akik híresen jól bántak a lovakkal és egy szebb élet reményét látták a Kentucky Derbiben.

Az első 28 Kentucky Derbiből 15-öt az afroamerikai lovasok nyertek. Ezek közé a győzelmek közé tartozik Oliver Lewis diadala is az első Derbin, Aristides nyergében. Szintén afroamerikai volt minden idők egyik legnagyobb amerikai zsokéja, Isaac Burns Murphy is. Ő lett a Derby első háromszoros győztese (1884, 1890 és 1891). A 20. század elejére azonban a faji megkülönböztetés egyre inkább korlátozta az afroamerikaiak szerepét az amerikai lóversenyzésben, így sokáig egyetlen afroamerikai sem lovagolhatott.