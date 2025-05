Kim Kardashian boltot nyit Európában

Ahogy a Kardashian sztori, úgy Kim Kardashian Skims névre keresztelt alakformáló fehérneműket és fürdőruhákat forgalmazó márkája is komoly sikertörténet. Skims a sok befuccsolt vállalkozásnál sokkal kifinomultabb ötlet volt, mert tökéletesen illett Kardashian imázsához. Hiszen nemcsak a világ egyik leghíresebb nője: a világ egyik leghíresebb testével rendelkezik.

Kim Kardashian megnyitja Skims márkájának első üzletét Európában./Fotó: AFP

A cég értékét jelenleg 4 milliárd dollárra becsülik, a tulajdonosok európai terjeszkedését már évek óta várják a rajongók. Ugyan a Selfridges meg a Harrods árulja a Skims termékeket, de a saját üzletet kulcsfontosságú lépésnek tartják a globális terjeszkedésben a tulajdonosok. A vállalatot Kim üzlettársa, a brit influenszerből indult szintén milliárdos divatguru, Emma Grede és férje, Jens irányítja - írja a The Times. Emma története sem hétköznapi, teljesen saját erőből épített divatbirodalmat, feltalálta a 15-ös farmert, ami a 44-es és a 46-os közötti méret, ami telt nők tömegeinek számára vált elérhető megoldássá. Mindig elmondja, hogy 12 évesen újságot árult, majd autómosóban dolgozott, diszlexiája miatt egyáltalán nem volt sikeres a tanulásban.

Mit tud Kim Kardashian alakformáló fehérnemű kollekciója?

Kardashian és Grede olyan high-tech anyagokat fejlesztettek ki, amelyek a hétköznapi nők igényeit szolgálják ki. Olyan anyagokat, amelyek jól tartanak, de nem szorítják kényelmetlenül a testet. Úgy alakították ki az alakformáló fehérneműket, hogy jól mutassanak a ruha alatt, és önmagukban is. Ráadásul nagyon gazdag a méretkínálatuk is, XXS-től 5X-ig terjedő méretekben árulják a termékeiket. A vásárlók szerint a termékek kényelmesek, előnyösök, de ettől még nem ormótlanok és nagyi stílusúak. Pedig a márka indítása nem volt zökkenőmentes. 2019-ben jelentették be az indulást, csak akkor még Kimono néven. Az alakformáló kollekció eredeti nevét kulturális kisajátításként támadták sokan, még Kioto polgármestere is megszólalt az ügyben. Akkora vihar kavart a Kimono név, hogy Kim Kardashian úgy döntött, megváltoztatja. Így kapta meg a Skims nevet, ami kétmillió ruhadarab átcímkézését jelentette.