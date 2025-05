192 milliárd forintra növeli a kormány a tartalékot

A Költségvetési Tanács megtárgyalta a 2026. évi költségvetés tervezetét. A képen Szabados Richárd, a Nemzetgazdasági Minisztérium kis- és középvállalkozások fejlesztéséért és technológiáért felelős államtitkára a Demján Sándor Programról tartott sajtótájékoztatón a Nemzetgazdasági Minisztériumban 2025. április 28-án. Fotó: Purger Tamás / MTI Fotószerkesztõség

Az Európai Unió hosszú ideje elhibázott gazdaságpolitikát folytat, egyrészről a háborút támogatja a béke helyett, másrészről az összes rendelkezésre álló pénzt Ukrajnának adja. A háború elviselhetetlen pénzügyi terhei és Ukrajna jövőbeli csatlakozási lehetősége a magyar gazdaság kilátásait rontják. A negatív külső környezet miatt ezért lefelé mutató kockázatok a hazai gazdaságra vonatkozóan is megfigyelhetők. Ugyanakkor nem csak a növekedést érintő kockázatok ténye, hanem azok jellege, szerkezete is fontos. A növekedés egyik motorját adó hazai fogyasztás stabil, amit a költségvetés áfa bevételének alakulása is jól jelez. A Kormány mindezek szem előtt tartásával jelenleg nem lát okot a költségvetést megalapozó makrogazdasági pálya felülvizsgálatára, azt a nyár folyamán tartja célszerűnek megtenni. Ezzel együtt elfogadja a Tanács által jelzett, tartaléknövelésre vonatkozó javaslatot,

ezért a Rendkívüli Kormányzati Intézkedések előirányzatát 50 milliárd forintról 192 milliárd forintra növeli, ezzel párhuzamosan ugyanekkora kiadás csökkentést hajt végre a tervezetben, így a költségvetés egyenlege nem változik, ellenálló képessége ugyanakkor növekszik.

A Költségvetési Tanács véleményének birtokában a Kormány 2025. május 6-án nyújtja be a 2026-os költségvetést az Országgyűlésnek- írták a Nemzetgazdasági Minisztérium közleményében.