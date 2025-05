A Ticketmaster bekebelezte a piacot, de nem csak miattuk brutálisan drágák a koncertjegyek

A Ticketmaster évtizedek óta meghatározó szereplője a zeneiparnak, mára azonban valósággal leuraltál azt: a világon eladott összes koncertjegy 70 százalékát ők értékesítik, a stadion- és arénakoncertek esetében pedig még ennél is nagyobb szeletet hasítanak ki a képzeletbeli tortából. A The Guardian cikke szerint tavaly rekordot jelentő 23,2 millárd dollár bevételt könyvelhettek el.

2010-ben ráadásul összeolvadtak a zeneiparban szintén nagyágyúnak számító koncertszervező céggel, a Live Nationnel, az egyesülés révén létrejött Live Nation Entertainment így a jegyeladás mellett az iparág más szegmenseiben is óriási befolyásra tett szert. Számos világsztárnak ők szervezik a koncertjeit, sokaknak menedzserként is egyengetik a karrierjét, és jó néhány koncerthelyszínnek is ők a tulajdonosai, más rendezvényhelyszínekkel pedig olyan szerződést kötöttek, amely révén az adott helyszín csak a Ticketmaster rendszerén keresztül értékesíthet jegyeket a különböző koncertekre.

A polipként való terjeszkedés a hatóságoknak is szemet szúrt, tavaly májusban az Egyesült Államok igazságügyi minisztériuma keresetett nyújtott be a manhattani szövetségi bírósághoz, a beadvány szerint a Live Nation Entertainment a monopóliuma révén korlátozza a tisztességes versenyt, a kisebb koncertszervezőket, a rendezvényhelyszíneket és az előadókat is megkárosítja. A keresetet immáron 39 amerikai tagállam képviselői írták alá, az ügy jelenleg is folyamatban van.

A monopolhelyzetük is egyértelműen felfelé hajthatta az árakat, a zenerajongók azonban más miatt sem szívlelik túlzottan a Ticketmastert, no meg ezáltal az anyacégét, a Live Nationt, ez pedig az úgynevezett dinamikus árazás gyakorlata. Ennek lényege, hogy egy adott jegy ára az iránta tapasztalható kereslet függvényében nő vagy épp csökken. Ez nem ördögtől való, alkalmaznak ilyesmit például a szállodák is, a Ticketmaster esetében viszont többször előfordult akár kétszeres-háromszoros jegyáremelkedés néhány pillanat alatt.

Tavaly ősszel az Oasis visszatérő turnéja kapcsán kiakadtak a rajongók, amikor az eredetileg 135 fontba kerülő jegyek egyik pillanatról a másikra 350 fontra drágultak. A történtek nyomán a brit versenyhatóság és az Európai Bizottság is vizsgálatot indított, ezek a fentebb említett amerikai vizsgálathoz hasonlóan jelenleg is tartanak.