Közel 8 milliárd forintot adtak egy kék kőért

A „legszebbek között is a legszebbek közé tartozik” – így harangozta be a héten árverésre bocsátott „Mediterrán kékség” fantázianevű kék gyémántot a Sotheby's aukciósház annak alapján, hogy az Amerikai Gemológiai Intézet (GIA) szerint a drágakő a kék gyémántok közül nemcsak színminőségét illetően kapta a lehető legmagasabb besorolást. Hanem azért is, mert olyan ritka családjába tartozik a gyémántoknak, melynek tagjai az összes gyémánt kevesebb mint 0,5 százalékát teszik ki. Ráadásul kék gyémántként értéke azért is magasabb, mert pusztán a feltalált gyémántok 0,3 százalékénak van természetes kék színe.

Az aukciósház által közreadott képen a különleges kék gyémánt, a Mediterrán kék, a 10,3 karátos drágakő

Fotó: Sotheby's

Durva licit zajlott a kék gyémántért

A 10,3 karátos Mediterrán Kék nevű drágakő heves licitpárbajt váltott ki – ismertette a Sotheby's.

A vevőről az aukciósház mindössze annyit közölt, hogy a gyémánt új gazdája egy magángyűjtő az Egyesült Államokból, de nevét nem tette közzé. A Sotheby's „az idény drágaköveként” méltatta, míg Tobias Kormind, Európa legnagyobb online drágakőkereskedőjének, a 77 Diamonds-nak a társalapítója és igazgatója „a vártnál kevésbé felvillanyozónak" mondta az aukciót. Kormind szerint a Mediterrán Kék ugyan drágábban kelt el a vártnál, „de az általános bizonytalanság talán árnyékot vetett a licitálókra és magára a légkörre is.”

Nagyon ritka az ehhez hasonló kék gyémánt

A Mining.com cikke kitér rá, hogy a „Mediterrán kék” gyémántot egy 31,94 karátos nyersgyémántból alakították ki, melyet 2023-ban találtak meg a dél-afrikai Cullinan-bányában (ebben a bányában találták meg a világ ezideáig fellelt legnagyobb gyémántját, melyet később több darabra vágtak, az egyik a brit uralkodó koronáját díszíti). A különleges, most 10,3 karátos drágakő megmunkálása összesen másfél évig tartott: a gyémántcsiszolók mintegy egy teljes éven át tanulmányozták annak szerkezetét, majd a megmunkálás tervezése és kivitelezése újabb hat hónapot vett igénybe.

Jessica Wyndham, a Sotheby's ékszerekkel foglalkozó részlegének vezetője szerint a színes gyémántok piaca fokozatosan erősödik, a vásárlók hajlandók magasabb összegeket fizetni a gyémántpiac igazi különlegességeiért.

A Mediterrán kék nevű gyémánthoz hasonló gyémántok pedig valóban nagyon ritkák, a 10 karátnál nagyobbak pedig magas összegekért kelnek el az aukciókon.

Erre az elmúlt évekből több példát lehet említeni:

2016-ban a 14,62 karátos „Oppenheimer” 56,8 millió svájci frankért (mostani árfolyamon kb. 24 milliárd forint) kelt el a Christie's szintén Genfben megtartott árverésén.

Ugyanabban az évben egy másik, szintén a Cullinan-bányában, még 2014-ben megtalált követ kb. 21 millió svájci frankért értékesítettek.

Egy 2021-es cikkünkben pedig arról írtunk az Origón, hogy egy közel 40 karátos, gyönyörű két gyémántért több mint 40 millió dollárt fizetett ki egy vevő.

Nézze meg az aukciósház által kiadott videót a most árverésen elkelt kőről: