Drága vagy sem? Ennyibe kerül ma Magyarországon kutyát tartani

A kutyatartás egy rendkívül drága hobbi – kezdi a szakértő –, amellyel sokan nem számolnak az új családtag érkezésekor. Pedig amellett, hogy átgondoljuk, hogy az életkörülményeink lehetővé teszik-e egy kutya érkezését, nem ártana mérlegelni, „elbírja-e” a családi költségvetés is.

Egy 2023-as kutatás szerint Magyarországon a háztartások 56%-ában – azaz minden másodikban– él kutya. Fotó: Hotel Johanna

Kutya a menhelyről vagy a tenyésztőtől

Mielőtt azonban számszerűsítenénk a kiadásokat, kezdjük azzal, hogy honnan is érkezik a kutya.. Ha a leendő gazdi nem ragaszkodik fajtatiszta kutyához, akkor az örökbefogadás a legjobb választás. Ezzel nemcsak az adott kisállat életét, de egy másikét is – aki a helyére bekerülhet – megmenti – emeli ki Szabó Viktória.

Örökbefogadásnál általában az oltások vagy az ivartalanítás költségét „kérik” támogatásként az alapítványok, menhelyek. Ha a leendő gazdi azonban fajtatiszta ebet szeretne, akkor készüljön fel arra, hogy

fajtától függően akár félmillió forint körüli összeget is megközelítheti egy lelkiismeretes tenyésztőtől származó kölyök.

Ha a piaci árhoz képest gyanúsan olcsón árulják a kiskutyát, annak megvásárlását semmiképpen nem javaslom. Amit megspórolnánk, azt ugyanis előbb-utóbb „otthagyjuk” az állatorvosnál. – hívja fel a figyelmet a szakértő. Ezek a kölykök és a szülők ugyanis általában nem vettek részt egészségügyi szűrővizsgálatokon, ráadásul van esély örökletes betegségre is, ami lehet, hogy ebben a korban még tünetmentes.

Kutya illusztráció

Fotó: BBC Science Focus

Oltások, eledel, kellékek

Az új családtag érkezését követően, kölyköknél fél éves koráig úgy 5-6 oltással kell számolni, és ebbe csak a kötelező veszettség, illetve a parvo és a kombinált vakcinázást kalkuláltuk bele. És ne feledkezzünk el a kötelező transzponderről sem. Egy oltás, illetve a mikrochip ára rendelőtől függően 5-20.000 Ft. Felnőtt kutyát már csupán évente kétszer kell oltani. Persze, oltathatjuk még például kennelköhögés vagy Lyme kór ellen is négylábúnkat. Ezenkívül ¼ évente a belső élősködők ellen, havonta pedig a külső élősködők ellen is célszerű védekezni. A kutya súlyától függően előbbi pár ezer forint, míg utóbbi 5- 10.000 Ft-ba kerülhet. Felelős gazdiként érdemes még évente egy teljes vérképpel és egy szívféreg szűréssel is számolni, mindkettő úgy 10-30.000 Ft körüli kiadás. A kutya 1-1,5 éves kora körül ajánlott elvégeztetni az ivartalanítást, ami rendelőtől függően 50-150.000 Ft-os tétel.