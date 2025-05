Látott már táncoló robotot? – videó

A Teslabot egyre fejlettebb mozgáskultúrával és technológiával büszkélkedhet – legalábbis ez derül ki Elon Musk legújabb videójából, amelyen a robot tánclépéseket mutat be. A Tesla 2025-re már korlátozott darabszámú gyártást is elkezdett a fremonti gyárában, és a cégvezető szerint a robot jövője akár az autóipart is meghaladhatja fontosságban.

A Teslabot látványos táncmozdulatai lenyűgözték a közönséget

Fotó: Creative Commons Nevezd meg! 4.0 Nemzetközi licenc

Teslabot: tánc, technológia, és egy AI-józanító válasz

A videó tanúsága szerint a robot egyre ügyesebb mozgásra képes, és ez jól tükrözi a Tesla fejlődését a humanoid robotika terén. A Tesla Optimust 2021-ben mutatták be először az éves AI-napon, ahol akkor még egy ember öltözött be robotnak, és táncolt el a színpadon. Most, közel négy év elteltével, a valódi Optimus is színpadra lépett – írja az EconomicTime.

A múlt évben több Optimus robot is részt vett a „We, Robot” nevű céges eseményen, ahol italokat szolgáltak fel, vendégekkel kommunikáltak, sőt, kar- és törzsmozgásokkal szinkrontáncot is bemutattak. A Tesla azóta folyamatosan finomhangolja a robot mozdulatait és koreográfiáját, hogy még precízebb és látványosabb legyen a mozgás.

A figyelem ellenére Musk saját mesterséges intelligenciája, a Grok egy lista formájában válaszolt arra a kérdésre, hogy melyek a világ vezető humanoid robotjai:

„A legjobb 5 humanoid robotgyártó valós tesztvideók alapján 2025 májusában:

Boston Dynamics (Atlas) – parkourhoz hasonló dinamikus mozgásban verhetetlen.

Figure AI (Figure 01/02) – gyárakban dolgozik önálló feladatokkal.

Agility Robotics (Digit) – raktárakban használják anyagmozgatásra.

BTECH (Walker S1) – autógyártásban, összeszerelő sorokon működik.

Tesla (Optimus) – lenyűgöző mobilitás, de még a gyakorlati alkalmazás korai szakaszában tart.”

A Grok AI tehát elismerte az Optimus haladását, de egyértelműen a lista végére sorolta – jelezve, hogy a projekt még nem ért el kiforrott szintet.

Elon Musk azt is elmondta, hogy célja: egy napon minden háztartásban legyen saját robot, olyan, mint C3PO vagy R2D2 a Star Wars-filmekből.