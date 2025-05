Ők a legdrágább világsztárok – ezekre a koncertekre kerül a legtöbbe a belépő

Ahogy beszámoltunk róla, Jennifer Lopez a nyáron turnéra indul, és a helyszínek között Budapest is szerepel. Az Up All Night-turné magyarországi állomása az MVM Dome-ban lesz, július 20-án, vasárnap.

Az énekesnő első budapesti koncertjére a legolcsóbb jegy 65 ezer forintba, a legdrágább pedig 95 ezer forintba kerül, de van egy különleges jegy is, amely több százezer forintba kerül

– emeli ki a Világgazdaság. De vannak ezeknél borsosabb jegyárak is a nemzetközi koncerthelyszíneken.

Galériában bemutatjuk, hogy Jennifer Lopez mellett mely előadók koncertjeire a legdrágább a belépő napjainkban: