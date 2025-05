El tudja képzelni, mekkora bevételre tehet szert egy sportoló, ha a pályán nyújtott teljesítményét üzleti érzékkel is kiegészíti? Egy friss összeállítás most választ ad erre a kérdésre: bemutatja minden idők leggazdagabb sportolóit, akik nemcsak fizetésükből, hanem reklámbevételeikből, szponzori szerződéseikből és üzleti vállalkozásaikból is mesés vagyonra tettek szert. A leggazdagabb sportolók listájának élén Michael Jordan áll, akinek legendás karrierje messze túlmutatott a kosárlabdapályán – ahogy sok más név is bizonyítja, hogy a modern sport már rég túllépett a stadionokon.

Egy új összeállítás rangsorolta a leggazdagabb sportolókat – nem csupán a fizetések, hanem a pénzdíjak, szponzori szerződések, reklámkampányok és üzleti vállalkozások bevételei alapján. Az elkészült top 50-es lista bepillantást enged abba, milyen elképesztő összegeket lehet sportolással keresni – különösen, ha valaki nemcsak a pályán, hanem azon kívül is üzleti ikonként teljesít. Leggazdagabb sportolók - Élen a Michael Jordan

Fotó: Unsplash Michael Jordan a leggazdagabb sportolók élén Az örökös éllovas nem meglepő módon Michael Jordan, a kosárlabda legendája, akinek becsült pályafutás alatti összbevétele eléri a 4,15 milliárd dollárt (körülbelül 1500 milliárd forint). Bár aktív játékosként sosem keresett annyit, mint a mai szupersztárok, Jordan mára üzleti birodalmat épített – különösen a Nike-val közösen létrehozott Air Jordan márkának köszönhetően. Jelenleg is évente több száz millió dollárt keres kizárólag jogdíjakból és üzleti részesedésekből. Golf, foci, kosárlabda: a top 5 sportágai A második helyen a golf ikonja, Tiger Woods áll, 2,79 milliárd dolláros bevétellel. Woods nemcsak a tornák pénzdíjaiból gazdagodott meg, hanem évtizedeken át a világ legismertebb sportreklámarca volt – többek között a Nike, a Rolex és a Bridgestone is vele dolgozott. A harmadik és negyedik helyen a futballvilág két szupersztárja, Cristiano Ronaldo (2,23 milliárd dollár) és Lionel Messi (1,85 milliárd dollár) szerepelnek. Mindketten hatalmas fizetéseket kaptak klubjaiktól – jelenleg Ronaldo a szaúdi al Nasszr, Messi pedig az amerikai Inter Miami csapatát erősíti –, ugyanakkor bevételeik jelentős része származik marketing- és szponzori együttműködésekből is. A top ötödik helyére LeBron James került, aki 1,88 milliárd dollárt keresett pályafutása során. James nemcsak a kosárlabdapályán nyújtott teljesítményével emelkedett ki, hanem rendkívül tudatos üzleti és médiabefektetései révén is. Részesedése van például a Fenway Sports Groupban és több média- és italmárkában is. Nemcsak sportolók, hanem globális márkák Ez az összeállítás is rámutat: a modern szupersztárok ma már nemcsak sportolók, hanem komplex üzleti brandek, akik befolyásolják a divatot, a technológiát, sőt, a politikai diskurzust is. A pályán elért eredmények mellett az is számít, ki hogyan használja ki népszerűségét és hogyan építi fel saját márkáját.

A teljes top 50-es lista további meglepetéseket is tartogat, többek között bokszolók, teniszezők, Forma–1-es pilóták és amerikai futballjátékosok is szerepelnek benne. Egy dolog biztos: a sportvilág továbbra is az egyik legjövedelmezőbb iparág a világon.

