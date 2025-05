Legjobb belgyógyász? Nem lesz olcsó a vizsgálat

Aki rendszeresen a magánegészségügyben kezelteti magát, évről évre érzékeli az orvosi vizsgálatok díjának emelkedését, különösen Budapesten. A Prémium Egészségpénztár adatai szerint az árak folyamatosan emelkednek, 2023-ban átlagosan 15 százalékkal, 2023-2024 között újabb 10 százalékkal. A múlt évben a szakorvosi vizsgálatok esetében további 9 százalékos díjnövekedést mértek. Mindenki a legjobb belgyógyászt keresi a legjobb áron.

A belgyógyász konzultáció ára nőtt

A szakértők szerint az emelkedés dinamikája nagyjából hasonlóan alakult Budapesten és a vidéken magánorvosoknál. Vannak olyan szakorvosi vizsgálatok (belgyógyászat, szemészet, bőrgyógyászat), amelyek vidéken 15-20 százalékkal olcsóbban érhetők el, mint a fővárosban, de a CT és MR vizsgálatokhoz is magasabb áron jutnak a vidéki nagyvárosokban a betegek. A kisebb diagnosztikai vizsgálatok – mint például a röntgen, az EKG, a laborvizsgálatok vagy az ultrahang – 5-10 százalékkal olcsóbbak.

A belgyógyászati vizsgálatok árát vizsgáltuk, hogy mutatnak-e jelentős szórást, és ha igen, mi az oka. Vannak eltérések az árakban a népszerű szolgáltatóknál, a nagynevű sztárorvosok tarifája magasabb, mint a kevésbé ismert, de egyébként kiváló kollégáiké.

Az első vizsgálatot követheti számos újabb, képalkotó vagy laborvizsgálatok, így egy kisebb probléma esetén is a teljes gyógyulás összege el fogja érni a 100 000 forintot. 2020 körül a belgyógyászati szakorvosi vizsgálatok díjai jellemzően 20 000–25 000 Ft között mozogtak. 2025-re az árak elérték a 30 000–40 000 Ft közötti szintet, egyes esetekben ennél magasabbak is lehetnek, különösen Budapesten.

A fővárosi magánszolgáltatók belgyógyászati vizsgálatának árai:

Affidea Magyarország: 36 900 Ft kontrollvizsgálat: 36 900 Ft

Budai Egészségközpont: 45 000 Ft kontrollvizsgálat: 29 000 Ft

Kelen Kórház: 33 000 Ft kontrollvizsgálat: 27 000 Ft

Medicare: 30 900 Ft kontrollvizsgálat: nincs adat

Tritonlife: 29 500 Ft kontrollvizsgálat: 22 500 Ft

Waberer Medical Center: 39 800 Ft kontrollvizsgálat 33 000 Ft

Vidéki nagyvárosok szolgáltatóinak árai:

Prestige Hospital Nyíregyháza: 32 900 Ft, kontrollvizsgálat: 22 900 Ft

Mediroyal Kecskemét: 22 000 Ft, kontrollvizsgálat: nincs adat

Myclinic Pécs: 28 900 Ft, kontrollvizsgálat: 20 900 Ft

Pannónia Medical Sopron: 33400 Ft, kontrollvizsgálat: 23650 Ft.

Platán Magánklinika Zalaegerszeg: 27-45 000 között, kontrollvizsgálat: 20-25 000 Ft.

Tagoremed Balatonfüred 27 990 Ft, kontrollvizsgálat: 24 900 Ft.

Mi az áremelkedés oka?

Az vizsgálati díjak emelkedésnek több oka is van, az egyik az árak általános emelkedése, az inflációs környezet a szolgáltatások díjára is hatással van. Másik fontos tényező az egészségügyi bérek emelkedése, a kormány az állami ellátásban dolgozó orvosi és szakdolgozói béreket a Magyar Orvosi Kamarával egyetértésben jelentősen megemelte. Utóbbi jelentős költségnövekedést eredményezett a szolgáltatók számára. Emellett az árak emelkedését a megnövekedett kereslet is magasan tartja, egyre többen vannak azok a páciensek, akik nem akarnak várni az állami ellátásra.