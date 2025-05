Félszáz új üzletet nyit a Lidl a magyarok kedvenc nyaralóországában

Lendületes terjeszkedésben van a Lidl német diszkontlánc Spanyolországban, ennek keretében 2025-ben összesen 50 új üzletet kíván nyitni a spanyol piacon – írja az El País spanyol lap alapján az ESM.

Spanyolországban idén összesen 50 új üzletet nyitna a Lidl (képünk illusztráció)

Fotó: Lidl

A leggyorsabban a Lidl nő a spanyol piacon

A Kantar piackutató adatai szerint a növekedést a cég erőteljes, már-már agresszív kedvezménystratégiája hajtja, mely 2019-re az ország leggyorsabban növekvő boltláncává tette a Lidl-t.

Bár a Lidl pénzügyi éve február végén zárult le, és a végleges 2024-es értékesítési adatokat még nem közölte a spanyol vállalat, iparági szakértők annak mértékét 7 milliárd euróra becsülik.

A Lidl jelenleg a harmadik legnagyobb szereplő a spanyol élelmiszer-jellegű kiskereskedelmi piacon, 6,6 százalékos piaci részesedéssel, előtte a Mercadona és a Carrefour áll. A vállalat több mint 700 üzlettel, 13 logisztikai központtal rendelkezik az országban, és mintegy 18500 alkalmazottat foglalkoztatnak. 2025-ben már 10 üzletet nyitottak a mediterrán országban 70 millió eurós ráfordítással. Idén további 40 új boltot nyitnának, a következőt május 16-án, Sevillában. Tavaly 220 millió euróból 40 új üzletet nyitottak, főként

Andalúziában,

Madridban,

Valenciában,

Katalóniában,

a Kanári-szigeteken,

és Galícia történelmi régiójában.

A Magyarországon is népszerű diszkont áruházlánc más országban is erőteljes terjeszkedést végez. Ahogy megírtuk, a boltnyitásokkal párhuzamosan a brit piacon jelentős bérfejlesztést hajt végre a cég. Nemrég arról számoltunk be, hogy a Lidl Bulgáriában is 10 új üzletet nyitna idén.

A magyarországi Lidl hálózatában jelenleg 211 bolt működik.