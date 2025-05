Nőnek a magánvagyonok Ukrajnában, miközben az ország csődbe ment

Tekintélyes elemzők, hitelminősítők szerint is nagy bajban van Ukrajna: miként ebben a cikkben arról részletesen is olvasni, a háborúban álló országnak a hadviselés mellett folyamatosan növekvő államadóssága is gondot okoz, miközben a költségvetési hiány miatt folyamatosan külső finanszírozásra szorul. Ebbe a helyzetbe újabb sajátos mozzanatot emel be az, hogy a lényegében csődhelyzetben lévő országban nő a vállalatok és a lakosság magánvagyona – mutatja be a Vg.hu-n megjelent összeállítás.

Magánvagyonná alakul a pénz egy része Ukrajnában (a képen az ukrán elnök, Volodimir Zelenszkij)

Fotó: KAY NIETFELD / DPA

Ukrán magánvagyonná alakul az EU pénze

Kérdés, hogy ennek tükrében mire megy el valójában az EU által is számolatlanul az országra szórt pénzforrások jelentős része. Hiszen az nem a gazdaságban hasznosul, hanem kézen-közön eltűnik, végső soron magánvagyonná válik. A sajátos ukrán vagyonosodás árát viszont tulajdonképpen az Unió, azaz az EU lakossága fizeti meg.

Ukrajna nehézségei ellenére az ukrán betétbiztosítási alap szerint

a lakossági és egyéni vállalkozói számlák betétállománya 1,43 ezermilliárd hrivnyát tett ki május elsején;

ez 587,4 milliárd hrivnyás növekedés 2022 májusa óta (1 hrivnya kb. 8,5 forint).

Az összeállítás felhívja arra a figyelmet, hogy a 2022-ben kitöröt háború kezdete óta az ukránok több mint 140 milliárd eurót kaptak Brüsszeltől különböző formákban és jogcímeken.

Ezt az idei évben további 30 milliárd eurós EU-s támogatás egészítheti ki. Az összeg alapján nyilvánvaló, hogy a közösség már most jelentős mértékben hozzájárul Ukrajna működőképességének fenntartásához, de ha ez nem lenne elég, egy új eszközt is létrehozott, hogy célzott támogatásban részesítse az országot. Az úgynevezett Ukrajna-eszköznek az a deklarált célja, hogy stabil és kiszámítható pénzügyi támogatást hivatott nyújtani Ukrajnának a 2024–2027-es időszakban, a támogatás értéke az 50 milliárd eurót, vagyis a kb. 20 ezermilliárd forintot is elérheti.

Mindezt az óriási forrást egy olyan, még csak tagságra vágyó ország támogatására fordítja az unió, amelyben soha nem sikerült minimálisan sem úrrá lenni a korrupción. Az egyik legnagyobb hitelminősítő intézet, a Fitch Ratings is ezt tette nyilvánvalóvá akkor, amikor a napokban közzétette országjelentését. Ebben a hitelminősítő fenntartotta álláspontját: Ukrajna lényegében csődben van.