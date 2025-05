A magyar mezőgazdaság kihívásai: aszály, fagykár és szabadkereskedelmi megállapodások

Nem indult jól az idei év a klimatikus viszonyok szempontjából, mert bár az utóbbi napok borongós és esős időjárása, az autópályákon elsuhanó autókban jó állapotúnak tűnő vetések nem ezt sugallják, a magyar mezőgazdaság egy nagyon komoly csapadékhiánnyal küzd – idézi Papp Zsolt György, a Nemzeti Agrárgazdasági Kamra (NAK) elnökének egy sajtóbeszélgetésen elhangzott gondolatait a Világgazdaság. Az előrejelzések alapján pedig jelentős mértékű aszály is fenyeget az idén – tette hozzá. A helyzet kritikusságát azzal érzékeltette, hogy a Tisza elvesztette vízhozamának 30 százalékát, a talajok felső egy méteréből pedig 70-80 milliméternyi nedvesség hiányzik.

Nagy kihívást jelent a klímához való alkalmazkodás a magyar mezőgazdaság számára

Fotó: Lévai Zsolt / Nemzeti Agrárgazdasági Kamara

Időjárási anomáliák sújtották a gyümölcstermesztőket is a hatalmas fagykárokkal, amelyek most még a korszerű ültetvényeken is kivédhetetlenek voltak.

Az egyik legnagyobb kihívás a klímához való alkalmazkodás

– nyomatékosította.

A magyar mezőgazdaság és Ukrajna

Pozitívum viszont, hogy olyan aktív pályázati időszakban van az agrárium, amelyre előtte korábba nem volt példa. A környezettudatos agrárgazdálkodás fejlődését pedig azzal érzékeltette, hogy

2015-ben 660 ezer,

2021-ben 1,26 millió

2025-ben pedig 2 millió hektáron

folyt az agrár-környezetgazdálkodás követelményeinek megfelelő gazdálkodás, arányait nézve pedig ez Európában is kiemelkedő.

Most zajlik a következő uniós költségvetési időszak pénzügyi keretrendszerének meghatározása, és közben Ukrajna felvételei az EU-ba már olyan szinten felgyorsult, hogy az Európai Bizottságban 2030-ra már teljes jogú tagként akarják látni

– mondta Jakab István, a Magyar Gazdakörök és Gazdaszövetkezetek Szövetsége elnöke. Egy olyan országról beszélünk, ahol háború van, nem ismertek a határai és a lakosságszáma, valamint félmillió hektár fölött van az elaknásított mezőgazdasági területeinek nagysága, amelynek mentesítése 36 milliárd dollárba kerül – mondta.

Ide kattintva további érdekességeket olvashat a témában.