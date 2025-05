Hatalmas gyárat épít itthon az egyik leggazdagabb magyar család, a BYD Magyarországra hozza európai központját – heti összefoglaló

XIV. Leó pápa felpörgette Róma turizmusát, sok pénzt költenek a látogatók

XIV. Leó pápát ábrázoló ajándéktárgyak tömege lepte el a Vatikán környékét, miközben Róma városa az új egyházfő megválasztása alatti napokban tapasztalt idegenforgalmi fellendülés folytatódásában reménykedik.

A pápai szuvenír mindig nagyon népszerű ajándéktípus volt a látogatók körében, a május 8-án megválasztott egyházfő személye pedig máris sokat lendített azok forgalmán.

Üzent a NAV: sokan elhibázzák az SZJA-bevallást, pedig komoly bírság is lehet a vége

A bérbeadók számára is vészesen közeleg az SZJA-bevallás határideje, és aki nem figyel a részletekre, könnyen több százezer forintos bírságot kaphat a NAV-tól – hívja fel a figyelmet a Niveus. A leggyakoribb hibák közé tartozik:

a költségek nem megfelelő elszámolása,

a rezsi figyelmen kívül hagyása a jövedelem számításánál,

vagy a bérleti szerződés hiánya.

Pedig a NAV egyre szigorúbban és digitálisan ellenőrzi a bérbeadásból származó jövedelmeket, emellett rálát például a Revolutnál vezetett számlákra is. Magánszemélyeknek kötelező bevallani az ingatlan-bérbeadásból származó jövedelmet, amely 15 százalékos SZJA-kötelezettséggel jár.

Vége az ultraolcsó áruk aranykorának, menekülnek a vásárlók

Ha összegszerűen nem is, de az arányokat tekintve akár brutális mértékű árdrágulás miatt fordíthatnak hátat a vásárlók a nagyon olcsó árucikkeket kínáló Shein, Temu, és más, főként kínai hátterű online piactereknek, melyek működési modellje is megrendülhet a kibontakozó vámháborúban. Ez azonban egyáltalán nem csak az amerikai vásárlókat érinti: az eddig „ultraolcsó” Temu és Shein lényegében hivatalosan is bejelentette, hogy jócskán megdrágulnak, és ez alól nemigen lesz egyetlen piacuk sem kivétel. A Temu teljesítménye jóval erősebben függ a nagyon olcsó áraktól, így sérülékenyebb is a vásárlók távolmaradása miatt, mint a Shein, mely elsősorban ruházati piactérként pozicionált, és így ellenállóbb a vásárlók távolmaradása miatti nyomásnak. A Shein elsősorban a H&M és a Zara, valamint más, hasonló divatáruházak konkurenciájaként tűnik fel, de olcsóbb azoknál.