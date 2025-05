Meghan Markle-t 10 millió dolláros perrel fenyegetik egy receptje miatt

Meghan Markle az évek során több vállalkozásba és műsorba is belefogott. Ezúttal ismét a Netflixszel dolgozik, a With Love, Meghan című sorozatban, ahol a híresség a konyhában főzőcskézik, miközben jómódú barátaival beszélget. Az egyik epizód receptje azonban nem várt reakciót okozott egy nézőnél, amely lehet, hogy igen sok pénzébe kerülhet majd a hírességnek.

A Netflix Meghan Markle-showját, a „With Love Meghan" 2025. március 4-én kezdték vetíteni

Fotó: AFP/AFP or licensors

"Veszélyes" Meghan-recept

Az Independent számolt be róla, hogy

Meghan Markle fürdősó receptje, amely sók, száraz virágok és illóolajok keveréke egy marylandi nőnek állítólag súlyos égési sérülést okozott.

A perrel fenyegetőző Robin Patrick elmondása szerint pontosan követte a sussexi hercegné fürdősó receptjét, amelyet a With Love, Meghan című műsorban osztott meg. A keverék viszont- amely Epsom sót, árnikaolajat, levendulaolajat, himalájai sót és szárított virágokat tartalmazott-, a cukorbeteg nő számára fájdalmas égési sérüléseket okozott, amelyekről képeket is küldött a sorozat mögött álló produkciós cég (az Intellectual Property Corporation) ügyvédeinek, 10 millió dolláros perrel fenyegetve a Sussexi hercegnét. Ezen felül a nő 75 000 dollár kártérítést is kért az orvosi és egyéb költségeinek fedezésére, amelyek az állítólagos égési sérülései következményeiből származtak.

Meghan Markle ügyvédjei viszont egyelőre elutasították a követeléseket, arra hivatkozva, hogy az Epsom-sók használata ellenjavallt a cukorbetegek számára.

Egyébiránt a suxxesi hercegné legújabb műsora A With Love, Meghan valójában egy hatalmas üzlet része; eleme annak a többéves szerződésnek, amelyet ő és férje, Harry herceg 2020-ban kötöttek a Netflixszel. A sorozatokra, filmekre és gyermekprogramokra is kiterjedő megállapodás értéke 100 millió dollár, ami átszámolva közel 36 milliárd forint. Ezért megélhetési gondjai vélhetőleg nem lesznek Harrynek és párjának még akkor sem, ha a fenti pert elvesztenék.