Akár egyetlen virág is életet menthet – ma van a méhek világnapja

Minden harmadik falat étel, amit elfogyasztunk – így a gyümölcsök és a gyümölcslevek is – az ő munkájuknak köszönhető. Ennek ellenére a beporzók világszerte veszélybe kerültek: élőhelyeik pusztulnak, a növényvédő szerek használata nő, továbbá a klímaváltozás és az intenzív mezőgazdaság is hozzájárul számuk látható csökkenéséhez. Európában a vadon élő beporzók tíz százaléka már most veszélyeztetett. A probléma súlyosságát jól mutatja, hogy egyes országokban a méhek hiánya miatt már kézi beporzást végeznek, ecsettel porozzák be az almafákat, ami a nagy költségek mellett hosszú távon fenntarthatatlan.

Akár egyetlen balkonládába ültetett virág, vagy egy vízzel teli méh itató is segíthet a beporzók fennmaradásában. Fotó:Sió

A méhek és más beporzók védelme mára nemcsak ökológiai, hanem társadalmi és gazdasági érdek is

A beporzók támogatásához nincs szükség hatalmas kertekre: akár egyetlen balkonládába ültetett virág, vagy egy vízzel teli méhitató is segíthet a fennmaradásukban. Ezek az apró lépések együtt komoly hatással lehetnek a természet egyensúlyára és egyben arra is megtanítanak, hogy a változás sokszor a legkisebb cselekedetekkel kezdődik.

Ezzel tehetünk mi is a méhek védelméért:

Méhbarát kertek kialakítása: Ültessünk olyan virágos növényeket, amelyek folyamatosan nyílnak (például kakukkfű, levendula, sarkantyúka)

Peszticidek kerülése: Használjunk természetes szereket (például neem olajat vagy rovarriasztó növényeket)

Beporzóbarát mezőgazdaság támogatása: Az agroökológiai módszerek és a vetésforgó alkalmazása elősegíti a beporzók túlélését

Helyi méhészek támogatása: Vásároljunk helyben termelt mézet, propoliszt, méhviaszt

Tudatosság növelése: Oktatási programok, ismeretterjesztő kiadványok, méhészeti bemutatók szervezése gyerekek és felnőttek számára.

Akár egyetlen virág is életet menthet

A beporzók védelme nemcsak a mezőgazdaság jövőjéről szól, hanem arról is, hogyan kapcsolódunk a minket körülvevő világhoz és hogyan tanítjuk ezt meg a következő generációknak. A SIÓ már évek óta együtt dolgozik az Országos Magyar Méhészeti Egyesülettel (OMME) a méhek védelméért, szakmai edukációs kezdeményezéseken és figyelemfelhívó programokon keresztül. Ebben az együttműködésben indult el 2024-ben az országos edukációs program, amelynek keretében beporzóbarát magkeverékekhez juthat számos hazai általános iskola.

A kezdeményezés 2025-ben is folytatódik: május elejétől 5000 diák kezdett saját méhlegelő telepítésébe az iskolai udvarokon, kertekben vagy akár balkonládákban.

A program lebonyolítása az Országos Magyar Méhészeti Egyesület (OMME) szakmai iránymutatásával történik: a szervezet tapasztalatával segíti, hogy a tanulók valóban fenntartható és hasznos élőhelyeket alakíthassanak ki-írták a közleményben.