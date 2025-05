Mennyiségi korlátozást vezet be egy népszerű drogérialánc

Szigorú korlátozást vezet be a Rossmann, ami a kuponokat is érinti, miután a kormány a piperecikkekre is kiterjeszti az árréscsökkentő előírásait: többek között a mosószer, a zsebkendő, a pelenka, a WC-papír, a fogkrém és a tusfürdő is olcsóbb lesz – számolt be róla a Világgazdaság.

A kormány maximálisan 15 százalékban határozta meg a piperecikkek árrését; az intézkedés május 19-től augusztus 31-ig tart, aztán meghosszabbíthatják.

Illatszerek és bőrápolási cikkek egy Rossmann üzlet polcain

Fotó: Rossmann.de

Nagy Márton nemzetgazdasági miniszter arra számít, hogy az árréscsökkentés következtében átlagosan 16-18 százalék körüli árcsökkenés jöhet.

A Rossmann drogérialánc mennyiségi korlátozást vezet be az árrésstopos termékekre; a vásárlók legfeljebb öt darabot vehetnek ezekből az árukból, és ezekre a kedvezményre jogosító kuponokat sem lehet majd érvényesíteni.

