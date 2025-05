Mesterséges intelligencia segítségével készített dalok szerzői perelhetik az Artisjust

A mesterséges intelligencia a zenészek munkájára is egyre nagyobb hatást gyakorol, a jogalkotóknak azonban koránt sincs könnyű dolga a technológia által felvetett kérdések megítélésében. Erre hívja fel a figyelmet egy hazai eset is: Kovács Zoltán és Kovács Kinga, a 26 000+ követővel rendelkező "Mulat az AI" YouTube-csatorna alkotói jogi lépéseket terveznek az Artisjus ellen, mert állításuk szerint az már hónapok óta nem jegyzi be az új dalaikat, amelyeket a mesterséges intelligencia segítségével hoztak létre

Az AI, vagyis mesterséges intelligencia alkalmazása sok egyéb mellett már a zeneszerzés folyamatát is forradalmasította, lehetővé téve a zenészek és a producerek számára, hogy új módszereket és eszközöket használjanak műveik létrehozásához. A terület azonban, úgy tűnik gyorsabban fejlődik, mint a hozzá kapcsolódó jogalkotás. Ezt mutatja az a hazai eset is, amelyben a "Mulat az AI" YouTube-csatorna alkotói terveznek jogi lépéseket az Artisjus Egyesület ellen, amely állításuk szerint már hónapok óta halogatja az AI-asszisztált dalaik bejegyzését, komoly bevételkiesést okozva ezzel. Az AI, vagyis mesterséges intelligencia már a zeneszerzés folyamatát is forradalmasította. Illusztráció. Fotó: pexels.com Megtévesztő a mesterséges intelligencia által generált hasonlóság A zeneiparban az AI technológiák mára képesek zeneszövegek generálására ,

dallamok és harmóniák kialakítására ,

sőt akár teljes zenei kompozíciók előállítására is. Tagadhatatlan tehát, hogy a mesterséges intelligencia a zenészek munkájára is egyre nagyobb hatást gyakorol, és manapság már rengeteg olyan MI-alkalmazás jelent meg, ami instrukciók alapján képes dalszerzői tevékenységre, szöveg generálására, kíséret és dallam létrehozására. Az Artisjus Dalszerzők egy korábbi kísérletéből kiderült: Míg a hallgatók a 100%-ban MI által írt dalt többségében beazonosították, a részben és teljesen „emberi” alkotásokat már alig tudták megkülönböztetni egymástól: csak minden harmadik tippelő jött rá, hogy melyik az emberi szerzemény, míg az MI-ember koprodukciót a legtöbben teljesen emberinek gondolták. Kovács Zoltán dalszerző, a 26 000+ követéssel rendelkező "Mulat az AI" YouTube-csatorna alkotója azonban az Origónak elmondta, hogy bár a technológia használata kreatív és hasznos eszköz a zenészek kezében ennek ellenére sok időbe telik egy dal elkészítése, és rengeteg munkát fektetnek a produkcióba. "A mi esetünkben a dallamokat és az ének hangot AI generálta, de a szövegeket saját magunk írtuk"- tette hozzá. Homályba vesző szerzői jog A dalszerző elmondta, hogy nem érthető számukra, hogy miért nem jegyzik be az újabb dalaikat az Artisjus Magyar Szerzői Jogvédő Iroda Egyesületnél, holott 6 hónapja beadták azokat. Annyit már tudni vélnek, hogy kérésük jelenleg is a jogi osztályon van, de egyelőre még nem született döntés arról, hogy hivatalosan is bejegyezhetők-e a legújabb dalaik.

"Ha az Artisjus nem jegyzi be sürgősen a dalainkat, nyilvános pert indítunk"- tette hozzá Kovács Zoltán. Az alábbi videón a szerzők egy mesterséges intelligencia által készített klippje látható: Az Artisjus Magyar Szerzői Jogvédő Iroda a zeneszerzők, szövegírók, irodalmi szerzők, valamint örököseik és zeneműkiadóik egyesülete és a jogdíjbeszedésük alapját a tőlük kapott (tagsági) megbízások képezik. A halogatással kapcsolatban az Origo is megkereste az Egyesületet, ők későbbre ígértek választ. A kérés mindenesetre érdekes szerzői jogi aspektusokat vet fel, hiszen miközben mesterséges intelligencia által generált termékek nem tudnának létrejönni az emberi kultúra védett alkotásainak (pl. a streaming szolgáltatásokban korlátlanul elérhető zenei világrepertoárnak) felhasználása nélkül, az már korántsem beazonosítható, hogy az adott generált termék (output) előállításához pontosan mely védett műveket is használták fel. Így érthetően nehézzé válik a jogalkotók helyzete a döntéshozatal során.



