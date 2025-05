Munkahelyi kiégés: ezért érezzük magunkat folyton kimerültnek

A jelenség nem új keletű, de mára szinte népbetegség lett: egyes felmérések szerint a dolgozók közel fele valamilyen formában érintett. A munkahelyi kiégés nemcsak lelki, hanem fizikai és érzelmi kimerüléssel is jár. Gyakran állandó fáradtsággal, cinikus hozzáállással és fásultsággal kezdődik – ezek azonban már nem a „sima” stressz, hanem egy összetettebb probléma előjelei.

Folyamatos fáradtság, szorongás, ingerlékenység – a munkahelyi kiégés tipikus tünetei.

Fotó: Illusztráció/Unsplash

Munkahelyi kiégés: így kezdődik

A kiégést leggyakrabban a munkával kapcsolatban emlegetjük, de bárki tapasztalhatja, akinek túl gyorsan fogynak az erőforrásai és kevés támogatást kap.

Leggyakoribb okok:

halmozódó feladatok, felelősségek;

kevés támogatás vagy visszajelzés;

kontroll hiánya, döntésképtelenség;

önmagunkra fordított idő hiánya;

rossz kommunikációs környezet.

A kiégés jelei három fő területre oszthatók:

Kimerültség: nem csak fáradt ak vagyunk, hanem teljesen lemerült az energiaszintünk. Az utóbbi húsz évben megduplázódott azok száma, akik munka miatt érzik magukat krónikusan fáradtnak. Cinizmus: elveszítjük a motivációnkat, közömbössé válunk, esetleg ingerlékenyek, türelmetlenek leszünk a kollégákkal. Úgy érezzük, amit csinálunk, nem számít igazán. Elégtelenség érzése: mintha semmi sem sikerülne, mintha nem lennénk elég jók. Úgy érezzük, nem éri meg az erőfeszítés, és legszívesebben abbahagynánk.

A kiégés testi tünetekben is megnyilvánulhat: fejfájás, gyomorpanaszok, izomfájdalmak, alvászavarok, étkezési ritmus felborulása. Egyesek ilyenkor nyúlnak alkoholhoz vagy más szerekhez, hogy enyhítsék a feszültségüket.

A home office is veszélyes lehet

A home office elsőre kényelmesnek és ideálisnak tűnhet, de valójában a kiégés ebben a helyzetben még hamarabb bekövetkezhet. Az egyik legnagyobb kihívás az úgynevezett döntési fáradtság: mivel nincs fix keretrendszer, minden döntés ránk hárul, nekünk kell eldöntenünk, mikor dolgozunk, mikor tartunk szünetet, hogyan osztjuk be a napunk, és ez a folyamatos önmenedzselés sokkal kimerítőbb, mint elsőre gondolnánk. Emellett könnyen belecsúszhatunk az „állandóan elérhető” üzemmódba is, amikor nem húzunk éles határt a munka és magánélet között. Gyakorlatilag mindig ugrásra készek vagyunk és sosem tudunk igazán kikapcsolni. Mindezt tovább súlyosbíthatja az izoláció: a home officeban legtöbbször egyedül vagyunk és a tartós elszigeteltség nemcsak lelkileg megviselő, hanem csökkenti a munkakedvet is. Ez hosszú távon jelentősen hozzájárulhat a kiégés kialakulásához.