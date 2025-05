Indul a pénzeső a vállalkozásokra, mutatjuk a részleteket!

Erre érdemes figyelni a pályázatok összeállításánál

Katona Bence, a programot lebonyolító Magyar Fejlesztési Bank (MFB) elnök-vezérigazgatója a Nemzeti Bajnokok projekt kapcsán elmondta: a konstrukció célja, hogy a kkv-k finanszírozáson keresztül beruházásintenzív beruházásokat hajtsanak végre, ezzel technológiai versenyképességüket és termelékenységüket fokozzák.

A vissza nem térítendő rész elbírálásakor a vállalatok bruttó hozzáadott értékének növekedése mellett szempont az MGFÜ tanácsadásának igénybevétele, ezzel know-how-hoz is juthatnak a cégek

– fogalmazott.

Megjegyezte: az MFB célja gazdaságfejlesztés elősegítése olyan területeken, ahol piaci hiányosságokat észlelnek, ezért is indították el a Nemzeti Tőkeholdinggal a Lakhatási Tőkeprogramot, vagy tavaly az agrárfinanszírozási programot. Emellett az MFB szerepe, hogy az uniós forrásokat hatékonyan, és átláthatóan juttassa el a vállalkozások számára – fűzte hozzá.

Elmondta: a hitelkérelmeket június 23-tól nyújthatják be a cégek a programot kezelő MFB Pontokon keresztül, az MBH, az OTP és Gránit Bank fiókjaiban.

Greinstetter Balázs, a Nemzeti Fejlesztési Központ (NFK) gazdaságfejlesztési programok végrehajtásáért felelős főigazgatója hangsúlyozta, egy olyan pillérprojektről van szó, amelytől kiemelt gazdasági és társadalmi hatás várható, és ezzel összhangban kiemelt kommunikációval is párosul majd. Azért is számít annak, mert magyar vállalatok és a magyar gazdaság versenyképességét célozza, olyan kulcsterületeken, mint digitális- és a zöldátállás. Szemben az előző uniós pénzügyi ciklussal, a mostani kombinált támogatást – hitelt és vissza nem térítendő támogatást – is tartalmazó termék egyablakos ügyintézéssel, egy helyen érhető el, ezzel egyszerűsítve a vállalkozások adminisztrációját.