A nyári vakáció sokak számára az év legjobban várt időszaka, de sokszor szempont, hogy jól osszuk be az erre félretett pénzünket. A nyaralási költségkeret megtervezése különösen fontos, hiszen sok utazó nemcsak pihenni szeretne, hanem abban is gondolkodik, hogy a nyaralásra félretett pénzt a lehető legtöbb élmény megélésére tudja költeni. Egy kutatás kiderítette, hogyan utaznak a kanadaiak – írta a Paxnews.

Sok utazó számára a tudatos tervezés középpontjában a nyaralási költségkeret minél hatékonyabb kihasználása áll.

Fotó: Unsplash

Nyaralási költségkeret legjobb kihasználása – így csinálják Kanadában

A Skyscanner friss Smarter Summer Report jelentése szerint:

A kanadai utazók jelentős része még nem foglalta le a nyári utazását: 68 százalékuk kivár.

Ezzel párhuzamosan 84 százalék nyitott arra, hogy a dátumokat rugalmasan kezelje a kedvezőbb árak reményében, míg 45 százalék már eleve a költségvetéshez igazodva választ úti célt.

Sokan az utószezont választják, így nemcsak olcsóbban, de nyugodtabban is nyaralhatnak – ezt a megkérdezettek 30 százaléka említette.

Sokan nem ragaszkodnak a legismertebb úti célokhoz – ha egy kevésbé felkapott hely jobb ár-érték arányt kínál, szívesen választják azt.

Fotó: Unsplash

A költséghatékonyság azonban nem jelenti azt, hogy a nyaralásról le kellene mondani: a válaszadók 76 százaléka hajlandó kevésbé ismert célpontokat is felfedezni, ha ott jobb ár-érték arányt talál.

Érdekesség, hogy a nyaralás hatása már az utazás előtt is érezhető. A megkérdezettek több mint egyharmada (36 százalék) számolt be arról, hogy a nyári szabadságra való ráhangolódás – akár hetekkel korábban – növeli a munkahelyi teljesítményét is. Az idei nyár tehát nemcsak az úti célokról, hanem a tudatos, okos tervezésről is szól, és a nyaralási költségkeret okos beosztásáról.