Megnéztük, hogy befolyásolja az árakat, hogy olyan olcsón tankolhatunk, amiben már rég nem volt részünk

Bár azóta már felfelé irányuló korrekció kezdődött az olajárakban, de hétfő reggelre a júliusi jegyzésű északi-tengeri Brent olajfajta ára jelentős mértékben csökkent, még 58,41 dolláron is jegyezték – ezzel április 9-ike óta először nézett be 59 dollár alá az árfolyam.

Rég nem látott alacsony szinten az olajárak

Fotó: shutterstock

A háttérben az áll, hogy a Kőolaj-exportáló Országok Szervezete (OPEC) és a kartellen kívüli nagy olajtermelők informális szövetsége, az OPEC+ szombaton megállapodott arról, hogy júniusban további napi 411 ezer hordóval, már a második egymást követő hónapban növeli az olajtermelését a csökkenő árak, és a gyengébb keresletre vonatkozó várakozások ellenére.

Arra hivatkozva döntöttek a kínálat növelésése mellett, hogy az olajpiac fundamentumai egészségesek, a készletek pedig alacsonyak.

Ötödével csökkentek az olajárak az idén

Az olajár csökkenése hatással lehet a gazdaság rengeteg területére, hiszen az olaj egy központi erőforrás, amelynek az ára – különböző mértékben ugyan, de – a termékek és szolgáltatások széles körének költségeiben megjelenik. Az olajárak csökkenése tehát egyrészt kedvezhet a fogyasztóknak, másrészt lehetővé teheti a jegybankok gyorsabb kamatvágását, ami segítheti a hitelezést, a beruházásokat és ezen keresztül a gazdaság egészének fellendülését. Ezek azonban csak akkor valósulhatnak meg, ha az árak enyhülése tartóssá válik, és ha az az értéklánc egészén végiggyűrűzik – mutat rá Hortay Olivér, a Századvég Konjunktúrakutató Zrt. energia- és klímapolitika üzletágának vezetője.

A világpiaci olajárak alakulását leginkább két, lefelé mutató tényező határozta meg az elmúlt időszakban.

A vámháború eszkalációja visszafogta a keresleti várakozásokat, az OPEC döntései pedig bővítik a kínálatot. A jelenlegi kilátások alapján tehát azt, hogy rövidtávon merre indulhatnak az olajárak, legmarkánsabban az ebben a két témában érkező új fejlemények befolyásolhatják majd. Ha az OPEC tovább lazít, vagy a vámháború mélyül, az árak csökkenhetnek, ellenkező esetben pedig korrekció várható.

Tatár Mihály, az Oeconomus Gazdaságkutató Alapítvány vezető elemzője arra hívja fel a figyelmet, hogy a világpiaci olajárak az év eleje óta már mintegy 20 százalékkal csökkentek, és az OPEC a hétvégi döntésével most „megüzente”, hogy felgyorsítja a kitermelés emelését, azaz a trend tovább folytatódhat. Mindez több csatornán keresztül is segítené a nehéz helyzetben lévő európai gazdaságokat: nagyot esnének a szállítási költségek – gondoljunk bele egy idővel 500 forint alatti benzin- és gázolaj árba –, ami segítene szinte az összes termék árának a csökkenésében. De mérséklődnek a termelési költségek is az összes olajat használó ipari szektorban, például a vegyiparban. Ugyanilyen fontos, hogy a fogyasztók pénztárcájában is több elkölthető jövedelem maradhat, növekszik a magabiztosságuk.