Hétfőn eldől, drágul-e a benzin!

Hétfőn kiderül, hogyan reagál a piac az OPEC+ döntésére, miszerint júliusban is növelik az olajkitermelést, azonban kisebb mértékben, mint a szakértők korábban jósolták. Az északi féltekén a nyár közeledtével emelkedik az üzemanyag iránti kereslet, ám a világkészletek alacsonyak, így a piac reakciója kiszámíthatatlan – írja a vg.hu.

Az OPEC+ már áprilisban is az olajkitermelés növelése mellett döntött (illusztráció)

Fotó: Unsplash

Mit üzen a háttérből Szaúd-Arábia és az OPEC+?

A Bloomberg szerint a döntés mögött Szaúd-Arábia szándéka is meghúzódik: visszaszereznék a piaci részesedést az Egyesült Államoktól és más riválisoktól, valamint Donald Trump olcsóbb olajra vonatkozó kérésének is eleget tennének. Ugyanakkor a stratégia egyelőre nem hozott áttörést: a túltermelő Kazahsztán például továbbra is jóval a megállapodott szint felett termel.

Elképzelhető, hogy Szaúd-Arábia a döntéssel a túlzottan sokat termelő tagokat, Kazahsztánt és Irakot büntetné. Ez azonban csak akkor lehetséges, ha a döntés következtében sülyed, nem pedig emelkedik majd az olaj ára.

Az OPEC+ már áprilisban is az olajkitermelés növelése mellett döntött, ami rövid időre 60 dollár alá taszította az olaj hordónkénti árát. A JPMorgan Chase & Co szakértői szerint az év során a Brent ára akár az 50-es sávba is süllyedhet. Eközben a nyári szezon felfutó kereslete az északi féltekén – a fokozott közlekedés és légkondicionáló használat miatt – még mindig felfelé hajthatja az árakat.

