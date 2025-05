Nemzeti terveket kér az EU az orosz gáz és olaj kivezetésére, csökkentek az árak a drogériákban – heti összefoglaló

Az elmúlt egy év álláslehetőségeit összevetve az azt megelőző egy évvel, az otthoni munkavégzés lehetősége nem csökkent – sőt összességében valamelyest nőni tudott. A szakterületek közül pedig van néhány, amelynél kiemelkedő arányban szerepelnek olyan pozíciók, amelyeknél volt vagy van lehetőség irodán kívüli munkavégzésre. A területek listája és a távmunkavégzés aránya kiderül a Magyar Nemzet cikkéből.

Európa élvonalában a magyar foglalkoztatottság

A kormányzati intézkedéseknek köszönhetően, a magyar foglalkoztatottság Európa élvonalához tartozik. Az idei év áprilisában közel 4,7 millióan dolgoztak hazánkban, miközben a regisztrált álláskeresők száma további több mint kétezer fővel csökkent, a munkanélküliség mértéke pedig változatlanul az európai uniós átlag alatt van. A Központi Statisztikai Hivatal adatai alapján 2025 áprilisában közel 4,7 millióan dolgoztak Magyarországon.

A kormány márciustól ismét elindította a „Közfoglalkoztatásból versenyszférába” programot, melynek célja, hogy a megfelelő motivációval és szakképzettséggel rendelkező személyek a versenyszférában találjanak munkát. A programban a kérelmezők elhelyezkedési juttatásban részesülhetnek, melynek köszönhetően eddig több mint húszezer fő helyezkedett el az elsődleges munkaerőpiacon. A kormány az 1,5 milliárd forint keretösszegű „Munkából munkába” programmal az elbocsátott munkavállalók mielőbbi elhelyezkedését is kiemelten támogatja.

Mindezek mellett a kormány a „Kkv-kapacitásbővítő támogatás 2.0” programban további közel 1700 fő elhelyezkedését segítheti, ily módon is támogatva a magas foglalkoztatottsági szint megőrzését.

Szemet gyönyörködtető panoráma mellett vezet ez az ingyenes, titkos útvonal az Adriára

Akár 31 ezer forintba is kerülhet, ha Budapestről szeretne eljutni a horvát tengerpartra, azonban most a Pénzcentrum talált egy kiskaput. Nem is akármilyet, ugyanis ez az alternatíva festői tájakon és kisebb forgalmú főutakon át vezet, így autópályadíj nélkül is eljuthatunk az Adriára. A díjmentes útvonal hossza valamivel hosszabb az autópályán megtettnél, hozzávetőleg 750 kilométer, és körülbelül 10-11 órát vesz igénybe, és a régi 7-es főúton vezet, a Balaton déli partján, majd Balatonkeresztúrnál a 68-as főúton haladunk tovább, amely Csurgó irányába vezet, majd Berzencénél lépi át a határt, ott léphet át Horvátországba.