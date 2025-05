Orbán Viktor a Kossuth Rádió Jó reggelt, Magyarország! című műsorában tért ki arra, hogy a magyar családoknak a fűtésszámla a négyszeresére, az áramszámla pedig a kétszeresére nőne, ha az ukránoknak sikerül keresztülvinnie azt a tervet, hogy az Európai Unió betiltsa az orosz gáz és olaj vásárlását.

Az Európai Unió betiltaná az orosz gáz és olaj vásárlását

Fotó: Szigetváry Zsolt / MTI Fotószerkesztőség

A napokban hívtuk fel a figyelmet arra, hogy miután másként eddig nem sikerült, az Európai Bizottság most trükkösen tiltaná be az orosz gáz importját. Brüsszel immár kereskedelmi intézkedések álcája alá rejtve kerülné meg a magyar és a szlovák vétót. Az Európai Bizottság szerint ez a hosszú távú szerződések felmondását is lehetővé tenné, és teljesen kizárná az orosz gázt a kontinensről. Az Európai Bizottság azon dolgozik, hogy lehetőséget teremtsen a hosszú távú szerződések felmondására. Ezt egy uniós kvótarendszer segítségével oldanák meg, ami 2027 végére nullára csökkenne. A kvóta előnye Brüsszel szempontjából, hogy azt az uniós tagállamok minősített többségével is el lehet fogadni, ezzel megkerülve a magyar és szlovák vétó lehetőségét.

Beláthatatlan következményei lehetnek az orosz gáz és olaj behozatali tilalmának

Az orosz gáz betiltása több mint háromszorosára növelné a magyar családok fűtési költségeit egy elemzés szerint. Brüsszel új célja miatt a magyar gazdaság versenyképessége jelentős mértékben visszaeshet, a rezsicsökkentés pedig finanszírozhatatlanná válhat. Hasonlóan lesújthat a magyar családok anyagi helyzetére az EU azon terve, hogy gyorsított eljárásban felvegye Ukrajnát a soraiba. A Századvég becslése alapján a kieső gázmennyiség kétszeres áremelkedést és növekvő volatilitást idézne elő az európai gáztőzsdéken, ami tovább rontaná az EU versenyképességét.

A Világgazdaság arra is rámutat, hogy az Európai Bizottság új stratégiája 2027 végéig teljesen betiltaná az orosz gázbeszerzéseket az Unióban, ami a korábbiakhoz hasonló mértékű negatív sokkot eredményezne.

A hatósági árszabályozásnak köszönhetően ma az EU-ban a magyar családok fizetik a legalacsonyabb díjakat: egy átlagos háztartás évente 176 900 forintot költ fűtésre. Amennyiben a védőháló nem lenne és a tarifákban a jelenlegi tőzsdei gázárak érvényesülnének, az összeg 355 310 forintra emelkedne. Ha pedig ezenfelül Brüsszel törekvése is megvalósulna,

a piaci árak a jelenlegi duplájára emelkednének, és azok szabadon megjelenhetnének a lakossági tarifákban, amely által egy átlagos magyar család éves fűtésszámlája a jelenlegi három és félszeresére, 625 ezer forintra emelkedne.

Az Európai Bizottság intézkedése különösen aggasztó annak fényében, hogy a háború és a szankciók már eddig is rendkívüli terheket okoztak az európaiaknak. A Századvég becslése alapján a 2022 óta megemelkedett energiaárak, az exportpiacok elvesztése és a megdrágult forrásbevonás már 2,2 millió forintot kivett egy átlagos magyar háztartás zsebéből.