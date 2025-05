Magyar pálinka a világ élvonalában

Kiemelkedő nemzetközi sikert ért el egy magyar testvérpár: Az Árpád Dupla 40 Ágyas Körtepálinkájuk 99 ponttal szerepelt a világ egyik legrangosabb italversenyén, a London Spirits Competition 2025 versenyen. A prémium pálinka ezzel elnyerte az International Fruits Spirits of the Year 2025 díjat (Év Legjobb Gyümölcspárlata) és az Év Legjobb Magyar Párlata díjat is.

Kifinomult ízvilág, kiváló ár-érték arány és esztétikailag is prémium megjelenés – ezek a fő szempontok határozták meg a világ egyik legrangosabb szeszesital-versenye, a London Spirits Competition zsűrijének döntését. A több mint harminc ország részvételével zajló versenyen a 70 tagú nemzetközi szakértőből álló bírálóbizottság nem csupán az italok minőségét, hanem azok piaci értékét és csomagolásának színvonalát is kiemelten értékelte. A pontozási rendszer szigorúságát jelzi, hogy aranyérmet csak a 95 pont feletti tételek szerezhettek, a maximális, 100 pontos értékelés senkinek nem adatott meg, és mindössze négy ital érte el a 99 pontot – köztük az Árpád Dupla 40 Ágyas Körtepálinka, amely így az Év Legjobb Gyümölcspárlata és az Év Legjobb Magyar Párlata díjat nyerte el. Árpád Dupla 40 pálinka Pálinka családi manufaktúrából Az Árpád Dupla 40 pálinka egy különleges, másfél évig érlelt ágyas körtepálinka, amely a családi manufaktúra saját ágyazási módszerével készül. A prémium kategóriás párlat 100%-ban magyar gyümölcsből készül, kézzel válogatott alapanyagokból főzik és friss és aszalt gyümölcságyon érlelik Békéscsabán, a családi üzem modern lepárlójában. Az Árpád Pálinka Manufaktúrát vezető Nagy Árpád és Hegedűs Mónika testvérpár szerint ez nemcsak a márkának, hanem az egész magyar pálinkakultúrának szóló elismerés: „Ez a díj annak a több generációnyi elhivatottságnak és szenvedélynek az eredménye, amelyet a családunk több évtizede óta képvisel. Hiszünk abban, hogy sok jó ital van a világon, de a jók között is vannak legjobbak. A magyar pálinka nemcsak egy hungarikum, hanem világszínvonalú itallá is vállhat kellő odafigyeléssel.” A főzde számára nem ez az első nemzetközi elismerés: tavaly az Egyesült Államokban arattak sikert ginjeikkel és gyömbér párlatukkal, most pedig a tradicionális magyar pálinkakultúra egyik tétele kapott rangos elismerést az Egyesült Királyságban. A díj nem csupán az Árpád Pálinka kifogástalan szakmai teljesítményét igazolja, hanem újabb bizonyítéka annak is, hogy a magyar gyümölcspárlatok világszínvonalat képviselnek – eleganciájuk, karakterességük és minőségi megjelenésük méltó helyet biztosít számukra a nemzetközi prémium italpiacon- írták a közleményben.

