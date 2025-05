Súlyos pénzbüntetést kaphatunk, ha figyelmetlenül végezzük a kerti munkát

A Sonline számolt be arról, hogy bár a szeszélyes májusi időjárás kissé felborította a tervezett ütemet, a kerti munkák továbbra is rengeteg tennivalót jelentenek. Érdemes azonban körültekintőnek lenni, mert ha valaki megszegi az előírásokat, súlyos bírságot kockáztat – akár egy egyszerű kerti feladat is komoly pénzbüntetés megfizetését okozza.

Pénzbüntetés lehet a kerti munka vége

Fotó: Melinda Nagy

Tilos, vagy nem tilos? A lap ennek járt utána, hiszen a tavaszi kerti munkák során szinte elkerülhetetlen a nagy mennyiségű zöldhulladék keletkezése. A kérdés nemcsak sokakat foglalkoztat, hanem komoly bírságot is vonhat maga után, ha valaki nem megfelelő módon szabadul meg a levágott ágaktól, levelektől vagy fűnyesedéktől. Ezért a Sonline utánanézett, mit szabad és mit nem – és mikor érdemes különösen óvatosnak lenni. A részletekről bővebben itt olvashat!

Ahogy azt korábban megírtuk, 2025-ben jelentős változásokat vezettek be a fűnyírással kapcsolatban.

A szabályozás idén lépett életbe, mely szerint: