Tényleg tilos pénzt váltani a boltokban? – Mutatjuk, mi az igazság!

Egy debreceni vásárló arról számolt be a Hajdú-Bihar Vármegyei Hírportálnak, hogy egy helyi boltban elutasították, amikor 20 ezer forintos bankjegyét kisebb címletekre szerette volna váltani. Az eladó azzal érvelt, hogy évek óta tilos a pénzváltás, és ha ezt mégis megszegi, komoly büntetést is kiszabhatnak rájuk. Az állítás szerint akár több százezer forintos bírság is járhat egy ilyen „szabályszegésért”.

Pénzváltás.

Fotó: Unsplash

A Haon utánajárt a kérdésnek, és megkereste a Magyar Nemzeti Bankot (MNB). A válasz egyértelmű volt:

Sem az MNB törvény, sem az MNB kompetenciájába tartozó egyéb jogszabályok körében nincs olyan rendelkezés, amely megtiltaná vagy büntetné a boltokban a címletváltást.

Vagyis a boltokban igenis szabad pénzt felváltani, semmilyen jogszabály nem tiltja ezt. Az viszont igaz, hogy nem kötelességük megtenni – tehát ha az üzlet nem tud vagy nem akar váltani, azt megteheti, de nem hivatkozhat arra, hogy a törvény tiltja, mert ez félrevezető.

Pénzváltás vagy pénzfelváltás – nem ugyanaz!

Fontos különbséget tenni a pénzváltás (például a valutaváltás, ami engedélyhez kötött tevékenység) és a pénzfelváltás (például a 20 ezres kisebb címletre való bontása) között. Valószínűleg ez a félreértés járult hozzá a tévhit terjedéséhez, de akadnak olyan vélemények is, amelyek szerint egyes boltok egyszerűen kényelmi okokból találták ki ezt az indokot.

A jövőben tehát, ha egy boltban azt mondják „nem válthatják fel a pénzt, mert büntetnek érte”, nyugodtan kérjük meg őket, hogy mondják inkább azt: nem tudnak vagy nem akarnak váltani, de ne hivatkozzanak nem létező szabályokra.

Ha túl sok az apró

Ha valakinek sok az aprópénze vagy több váltópénzre van szüksége, bármely állandó postán lehetőség van címletváltásra. A Posta.hu szerint az is megoldható, hogy a forgalomképes érméket vagy bankjegyeket más címletre cseréljék. A szándékosan rongált pénzeket, például félbevágott papírpénzt vagy az átfúrt érméket viszont sem a posta, sem az MNB nem fogadja el, csakúgy mint azokat, amelyek valódisága nem egyértelműen megállapítható.