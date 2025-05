Rá sem lehet ismerni a népszerű magyar boltlánc polccímkéire – elő kell venni az okostelefont

A SPAR folytatja digitális innovációit Magyarországon. Az elektronikus polccímke használata tíznél is több franchise partnerüzletben, valamint három saját üzemeltetésű áruházban is megvalósult már: Budapesten, Debrecenben, és a legújabb, szentendrei szupermarketben. A SPAR az ígéretes tapasztalatokra építve további üzleteiben is szeretné bevezetni a technológiát – derül ki a vállalat közleményéből.

Fotó: Spar Magyarország

Elektronikus polccímke: nemzetközi trend terjed Magyarországon is

„Az elektronikus polccímkék alkalmazása egy olyan nemzetközi trend, amely a modern, fenntartható és vásárlóközpontú kereskedelem irányába mutat. A SPAR Magyarország ebben a folyamatban is szerepet vállal: az első három saját üzemeltetésű áruházunkban szerzett kedvező tapasztalataink és a vásárlóinktól, valamint a kollégáinktól érkező pozitív visszajelzések megerősítettek bennünket abban, hogy jó úton járunk” – emelte ki Maczelka Márk, a vállalat kommunikációs vezetője.

A Pricer elektronikus polccímkékkel:

lehetővé válik a valós idejű árkommunikáció, így a polcokon mindig az aktuális árak és akciók jelennek meg;

új címkék villogó LED-jelzéssel segítik az árufeltöltők munkáját: többféle színváltozat áll rendelkezésre a termékek könnyebb beazonosítása érdekében.

Ha pedig egy áruházban átrendezés történik, a rendszer automatikusan leköveti a termékek helyváltoztatását, ami jelentős könnyebbséget jelent a munkaszervezésben.

Így használják a polccímkék az NFC technológiát

A vásárlói élmény is új szintre lépett az NFC technológia bevezetésével.

A vásárlók okostelefonjukat a címkéhez érintve azonnal elérhetik az áruház térképét, amely egyrészt pontosan megmutatja az adott termék elhelyezkedését, másrészt a térkép keresőfunkcióval is rendelkezik, így bármely más, az áruházban található termék is gyorsan megtalálhatóvá válik.

A háromszögelési technológiával meghatározott pozíciók pedig még pontosabb tájékozódást tesznek lehetővé. A rendszer informatikai szempontból is előrelépést jelent a SPAR áruházakban. A Pricer optikai vezérlési technológiájának köszönhetően kevesebb vezérlőegység szükséges egy-egy áruházban, ami nemcsak a telepítést, hanem az üzemeltetést is gazdaságosabbá teszi.