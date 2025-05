Porrobbanás történt a világ legnagyobb malmában, 18 halottról tudni

Egy helyi lapban nem sokkal a katasztrófát követően a robbanás illusztrációjával számoltak be a porrobbanás okozta katasztrófáról

Fotó: Wkimedia Commons

A robbanás után még a katasztrófa helyszínétől nyolc háztömbnyire is találtak törmeléket, amelyből a robbanás rettenetes erejére lehet következtetni. Minneapolis városában a lakosok azt hitték, földrengés történt, a detonáció hangját pedig még kb. 15 km-re, Saint Paul városában is hallani lehetett.

A világ legnagyobb lisztmalma úgy robbant fel, hogy annak nyomán hatalmas tűz ütött ki. A lángok két közeli malomra is átterjedtek, négy további munkás halálát okozva, teljesen megsemmisítve két másik létesítményt is. Így a robbanás következtében összesen 18-an haltak meg, de egyes források szerint 22 is lehetett az áldozatok száma, mert a sérültek száma is jelentős volt.

A katasztrófa helyszínén akkora volt a hőség, hogy a tűzoltók nem tudtak közel férkőzni a lángok fészkéhez, így az oltás időben rendkívül elhúzódott: az egész éjszakára szükség volt ahhoz, hogy megfékezzék a tüzet.

A katasztrófa okainak vizsgálatánál megállapították, hogy a robbanást az épületben nagy mennyiségben felhalmozódott lisztpor okozta. A porrobbanás ezen fajtája nem volt akkor sem ismeretlen az élelmiszeriparban. A lisztpor berobbanását ugyanakkor több körülmény is előidézhette, például elektromos szikra vagy súrlódási hő. Ezért a Minnesotai Egyetem két professzora kontrollált kísérleteket kezdett a lisztpor égésével kapcsolatban. Megállapították, hogy a Washburn A malomban két száraz malomkő egymáshoz dörzsölődése következtében szikra keletkezett, amitől a lisztpor meggyulladt, és megtörtént a robbanássorozat.

Új malmot építettek a porrobbanás után

A másnap megjelent Minneapolis Tribune szerint „felfoghatatlan katasztrófa” történt, melyben összesen hat malom semmisült meg. Az emberi áldozatok, a felfoghatatlan tragédia mellett komoly aggodalmak merültek azzal kapcsolatban, a porrobbanás okozta katasztrófa hogyan befolyásolja a város gazdasági teljesítményét,

mely liszttermelő kapacitásainak nagyjából harmadát, más becslések szerint felét is elpusztította.

Röviddel a szörnyű katasztrófát követően Washburn Minneapolis városába utazott, és bejelentette, hogy újjáépíti a gyakorlatilag teljesen megsemmisült malmot, olyan technológiai megoldásokkal, melyek növelik termelési kapacitásait, egyúttal biztonságosabbá teszik a létesítményt. A katasztrófát követően, 1885-ben Minnesota állam létrehozott egy iparfelügyeleti hivatalt, mely lényegében az iparbiztonsági előírások betartását ellenőrizte, valamint azt is vizsgálta, hogy a termelő létesítményekben betartják-e a dolgozók megóvásáért felelős munkavédelmi előírásokat.