Pünkösd: újabb hosszú hétvége közeledik, ne hagyja az utolsó percre a szállásfoglalást

Már most látható a teljes június hónapi előfoglalások alapján, hogy a húsvéti hétvégéhez hasonlóan alakulhat majd a jú­nius 7–9. közötti időszak is – számolt be a Világgazdaságnak Somlyai Zoltán. A Magyar Szállodák és Éttermek Szövetségének (MSZÉSZ) elnöke ugyanakkor hozzátette: a pünkösdi hosszú hétvégére vonatkozó pontos foglalási adatokkal még nem rendelkezik a Magyar Szállodák és Éttermek Szövetsége, hiszen a magyarokra jellemző last minute foglalások beérkezése folyamatosan változtat rajta.

Pünkösd idején Siófok is kedvelt úticél lehet

Fotó: Shutterstock

Pünkösd idején a kétéjszakás utakat keressük

A szakember elmondta: a pünkösdi foglalásokra leginkább a kétéjszakás utak a jellemzőek. Szerinte már most is látható, hogy

azokban a régiók­ban, ahol fürdővárosok is találhatók, ott telt házhoz közeli, 75-80 százalékos foglalást mutatnak az adatok a teljes hónapra, így az ünnepi hosszú hétvégére is.

A last minute foglalások is egyre inkább elterjedtek. Somlyai Zoltán úgy látja, mostanra meglehetősen lerövidült a foglalási ablak, vagyis az az idő, ami a foglalás napja és a szálláshelyre érkezés napja között eltelik.

A vendégek jellemzően a nyaralás megkezdése előtt 3-4 héttel kötik le az apartmanokat és a szállodai szobákat, de egy-egy hosszú hétvége esetén is általánossá vált, hogy csak pár nappal az utazás előtt foglalnak a vendégek

– mondja a Magyar Szállodák és Éttermek Szövetségének elnöke.

