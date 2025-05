Bolondulnak a magyarok ezért a bankjegyért, de hamarosan értékét veszti

2009-ben a jegybanki adatok szerint még nagyjából 48 millió darab volt forgalomban a bevont 200 forintos bankjegyből, melyet 1998. május 1-jén vezettek be a hazai készpénforgalomba, majd 2009. november 16-án vontak ki onnan (ez utóbbi dátum a jegybanki terminológia alapján a bevonási határnap). A „régi kétszázast” a most is forgalomban lévő, 200 forintos címletértékű érme váltotta, ami nemzetgazdasági szempontból jóval olcsóbb megoldást jelent a címletérték megtartására a készpénzforgalomban, mint a kivont bankók, melyeket az elhasználódás miatt néhány évente cserélni kellett. 2029-ben azonban másodjára is üt a régi kétszázas utolsó órája: abban év évben érkezik el ugyanis átváltási határnapjuk ezeknek a régi bankjegyeknek.

A régi 1000 forintos után a régi kétszázas átváltási határnapja is közeleg (képünk illusztráció)

Régi kétszázas: sokaknak sokat ér

Miként az Origo arról beszámolt, a régi kétszázas és más régi pénzérmék, próbaveretek körül valóságos „gyűjtői kultusz” alakult ki az utóbbi időben: egy-egy kivont érme, bankjegy, vagy valamilyen különleges pénztörténeti emlék olykor óriási összegekért cserél gazdát az online árveréseken, piactereken.

Azoknak azonban, akik nem kívánják gyűjtői céllal őrizni otthon esetleg megmaradt régi 200-as bankjegyeiket, érdemes azt tenni, mint a régi 1000 forintos bankjegyekkel: az átváltási határnap előtt forgalomban lévő, azonos címletérékű bankjegyre (illetve érmére) váltani azt.

Átváltási határnap: a végső dátum a bankjegyek életében

A Magyar Nemzeti Bank (MNB) oldalán elérhető információkból kiderül, hogy a korábban már kivont bankjegyeink esetében valamennyinél túl vagyunk már a bevonási határnapon, azaz azon a napon, ameddig bezárólag a bankjegyet a forgalomból bevonták, de annak lakosságnál maradó példányai attól a naptól kezdődően még cserélhetők az MNB pénztáraiban forgalomban lévő példányokra.

Ez az állítás igaz a régi kétszázasra is, ahogy az is, hogy ennél a bankjegynél elérkezik egy másik dátum napja, a már említett átváltási határnap is.

Ez a fogalom azt a napot jelöli, amelytől kezdődően már az MNB sem váltja át a kivont régi kétszázast forgalomban lévő bankjegyre vagy érmére.

Így a kivont bankjegy utána legfeljebb a gyűjtők számára képvisel értéket, ahogy arról fentebb írtunk.