Városi legendák nyomában: rejtélyes helyszínek Budán

A nagyváros nyüzsgő forgatagában nem is gondolnánk arra, hogy Budapesten több olyan hely is található, amelyek létezéséről sokan nem is tudnak, pedig lehet, hogy nap mint nap a közelükben haladnak el. Titkos katonai létesítmény és egy használaton kívüli erőmű földönkívüli űrhajóra emlékeztető irányítóterme – két különleges objektum az összeállításunkban szereplő budai rejtélyes helyszínek közül.

Olyan rejtélyes helyszínek nyomába eredtünk a főváros budai oldalán, amelyek felfedezése számtalan izgalmat tartogat. Rejtélyes helyszínek Budán: a Sziklaközpont

Fotó: Fortepan / UVATERV Rejtélyes helyszínek: a Sziklaközpont A Kis-Gellért-hegyen, a Schweidel és a Menta utca kereszteződésében, egy banánt formázó alaprajzú épület mögötti sziklában található a magyar légvédelem egykori titkos objektuma, az úgynevezett Sziklaközpont. Ennek a titkos irányítóközpontnak a története a két világháború közötti időszakra nyúlik vissza. Az objektum megépítéséről a II. világháború előtt döntöttek, ám csak 1944-ben készült el. Ez a terület akkoriban még szinte a város szélének számított. A többnyire földalatti komplexum az idők során jelentős átalakításokon ment keresztül, igazi jelentőségét azonban a II. világháború után nyerte el, amikor az 1948-ban létrehozott Országos Légvédelmi Központ (OLK, ORLÉKÖZ) befogadó létesítményévé vált. 1965 és 1999 között a magyar légiforgalmi területirányító központnak (ACC) adott otthont, majd a Magyar Telekom (MATÁV) faxközpontjának. Az eredetileg háromemeletes objektumot annak idején az egykori állami tulajdonú légitársaság, a MALÉV kibővítette. Egy korábbi kőbánya helyén alakították ki, így a különböző folyosók, járatok akár 14 méter mélyen is húzódhatnak a hegy gyomrában. Olyan városi legendák is napvilágot láttak, melyek szerint a Citadellával és a Déli pályaudvarral is összeköttetésben állt az épület, ám ez nem bizonyítható. Lapozzon, újabb rejtélyes helyek következnek!

